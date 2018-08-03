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Угольного резидента свободного порта Владивосток топят в банкротстве
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Угольного резидента свободного порта Владивосток топят в банкротстве 

Konkurent.ru 7 часов назад
Фото: Konkurent.ru
Питерское ООО «Морстройтехнология» подала в арбитражный суд Приморского края заявление о банкротстве ООО «Новый угольный терминал» (НУТ), резидента свободного порта Владивосток. По сведениям KONKURENT.RU, сумма долга НУТ превышает 15 млн руб.
НУТ стал резидентом СПВ в 2016 г. с проект строительства угольного порта вблизи железнодорожной станции-разъезда Хмыловский, имеющего выход на узловую конечную припортовую станцию Транссиба — Находка-Восточная. Площадка под терминал напрямую выходит к морю в районе мыса Клыкова, в северо-восточной части залива Находка.
Над техническим проектом терминала работала как раз «Морстройтехнология», а также проектно-изыскательский институт «Дальгипротранс» из Хабаровска и Дальневосточный НИИ Морского флота из Владивостока. Предполагалось, что мощность нового порта составит 20 млн тонн угля в год, с доведением ее в перспективе до 40-50 млн тонн.
Главным инвестором проекта выступала японская TOSEI Co., Ltd., специализирующаяся на производстве, транспортировке и сбыте угля. В России компания планировала получить разрешение на разработку трех угольных месторождений (два в Приморском крае и один в Хабаровском) с суммарным объемом доказанных запасов угля — 146 млн тонн.
В прошлом году в одном из интервью директор ООО «НУТ» Алексей Щепин заявлял, что проект строительства угольного порта попал в тупиковую ситуацию в связи с отсутствием полноценной поддержки государства. Именно на нее рассчитывали TOSEI Co., Ltd и кредитор проекта в лице одного из японских банков. Поэтому запланированное на начало 2017 г. строительство порта так и не стартовало. Щепин говорил, что запуск первой очереди был сдвинут с 2019 г. на 2020 г.
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