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Скоро снова взлетят цены на ЖКХ
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Скоро снова взлетят цены на ЖКХ 

Inmyroom 3 часа назад
Фото: Inmyroom
На российском портале проектов нормативных правовых актов размещен новый документ, пишет Lenta.ru. Все многоквартирные дома в стране будут переоборудованы для защиты от террористической угрозы. Представители силовых структуры начнут следить, насколько поведение жителей и их гостей соответствует правилам безопасности.
Основные меры безопасности, которые указаны в проекте:
осмотр всех многоквартирных домов и присвоение каждому из них определенной категории антитеррористической безопасности;
закрытие доступа в подвалы, на чердаки и в паркинг;
проведение «мероприятий, касающихся установки дополнительного оборудования и иных средств защиты».
Согласно проекту, порядок финансирования мероприятий утверждается собственниками на общем собрании. Скорее всего, это означает новую строку в квитанциях ЖКХ. По мнению экспертов, этот проект вряд ли получится реализовать в полном объеме, а дополнительные расходы на безопасность могут доходить до 2000 рублей в месяц.
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