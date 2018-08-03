Скоро снова взлетят цены на ЖКХ

На российском портале проектов нормативных правовых актов размещен новый документ, пишет Lenta.ru . Все многоквартирные дома в стране будут переоборудованы для защиты от террористической угрозы. Представители силовых структуры начнут следить, насколько поведение жителей и их гостей соответствует правилам безопасности.

Основные меры безопасности, которые указаны в проекте:

осмотр всех многоквартирных домов и присвоение каждому из них определенной категории антитеррористической безопасности;

закрытие доступа в подвалы, на чердаки и в паркинг;

проведение «мероприятий, касающихся установки дополнительного оборудования и иных средств защиты».

Согласно проекту, порядок финансирования мероприятий утверждается собственниками на общем собрании. Скорее всего, это означает новую строку в квитанциях ЖКХ. По мнению экспертов, этот проект вряд ли получится реализовать в полном объеме, а дополнительные расходы на безопасность могут доходить до 2000 рублей в месяц.