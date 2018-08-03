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В Красноярском крае выбрали подрядчиков для капремонта домов
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В Красноярском крае выбрали подрядчиков для капремонта домов 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
В правительстве Красноярского края состоялось заседание комиссии, которая отобрала заявки предприятий на включение их в реестр квалифицированных подрядчиков. По новым правилам, установленным в регионе, проводить капитальный ремонт домов могут только компании из этого реестра. А попасть в него, согласно новым положениям, могут только самые квалифицированные и надежные организации. В состав комиссии, которая отбирала претендентов, вошли представители общественных организаций, эксперты отрасли, представители власти.
Подрядчиков выбирали по направлениям: одни готовы проводить капремонт общего имущества многоквартирных домов, другие — лифтов, кровель и т.д. Некоторые компании заявились на конкурс для подготовки необходимой технической документации для проведения ремонта.
В этот раз на конкурс было подано 53 заявки, из них них отоборал 30.
Всего сейчас в реестр квалифицированных подрядчиков включено 314 компаний. Отбор организаций для включения в реестр проводится не реже двух раз в квартал.
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