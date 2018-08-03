Дайджест российских СМИ — 3 августа

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru — Конгрессивный диссонанс — Группа американских сенаторов от обеих партий — Республиканской и Демократической — подготовила законопроект о новых санкциях против РФ, обвинив ее в «продолжающемся вмешательстве в американские выборы, пагубном влиянии в Сирии, агрессии в Крыму и других действиях». Признав, что предыдущие санкции не возымели эффекта, инициаторы «Акта по защите американской безопасности от агрессии Кремля от 2018 года» предложили новый пакет мер — от запрета на трансакции по новому госдолгу РФ до персональных санкций в отношении российских «политических деятелей, олигархов и членов их семей».

— Един в двух инициативах — Конкурентом КПРФ по проведению референдума о повышении пенсионного возраста оказался кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов. О проведении 3 августа собрания инициативной группы он написал в своем Facebook. В руководстве КПРФ уверены, что действия справоросса направлены в первую очередь против их кандидата на выборах мэра Москвы Вадима Кумина.

— В карманах снова захрустело — Несмотря на рост популярности электронных платежей, вытеснение наличных денег из оборота в мировых масштабах — миф. С 2008 года доля наличных в ВВП крупнейших экономик растет. В России, по расчетам «Ъ», этот тренд наблюдается с 2015 года — объем наличных денег растет медленнее ВВП, скорость распространения безналичных платежных средств не успевает за скоростью монетизации экономики.

— Продукт с истекшим местом годности — Затянувшийся конфликт между производителями адыгейского сыра сократил его продажи в России в первом полугодии более чем на треть. Объем предложения резко упал после того, как федеральные ритейлеры стали отказываться от реализации сыра, произведенного за пределами Адыгеи. С этой просьбой к ним активно обращаются региональные производители, чье эксклюзивное право на пользование брендом уже подтвердил Верховный суд.

— Тезисы для ваших дворов — По запросу аппарата правительства Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) подготовило доклад о состоянии сферы патриотического воспитания в России в 2017–2018 годах (есть у «Ъ»). Из него следует, что треть россиян с уверенностью называют себя патриотами, при этом в обществе «заметно окрепло патриотическое настроение». Чиновники утверждают, что для «гармоничного воспитания молодежи» необходимо «учитывать задачи в области внутренней политики, направленной на создание духовного ориентира российского общества». — Патриоты подросли за десять лет — По запросу аппарата правительства Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) подготовило доклад о состоянии сферы патриотического воспитания в России в 2017–2018 годах (есть у «Ъ»).

— Полиция извлекла из ЧМ уроки и сверхурочные — В Москве за минувшие полгода число тяжких преступлений, в том числе против личности, снизилось до рекордного за последнее десятилетие уровня, а их раскрываемость повысилась. Особенно спокойным выдался период чемпионата мира по футболу, чему способствовало проведение накануне турнира ряда масштабных профилактических полицейских операций. Об этом в четверг говорилось на коллегии ГУ МВД по Москве.

— Полицейским не удалось взыскать за дубинки с демонстрантов — Мировой суд отказал управлению на транспорте МВД России по ЦФО по иску о взыскании с фигурантов «болотного дела» компенсаций за порчу имущества во время массовых беспорядков 6 мая 2012 года. Полицейские потеряли пять резиновых палок и две радиостанции «Волна» на сумму чуть более 40 тыс. руб.

— Ученый изменил с бельгийским институтом — Мосгорсуд подтвердил законность ареста 74-летнего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева, которого следственное управление ФСБ обвиняет в госизмене. По версии контрразведчиков, ученый под видом научного сотрудничества с бельгийским Фон Кармановским институтом гидродинамики передавал спецслужбам стран НАТО, в том числе США, секретную техническую информацию о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал».

— Русский музей застрял на переезде — Директор Государственного Русского музея (ГРМ) Владимир Гусев вчера публично ответил на призыв подчиненных «не допустить разрушения музея» из-за реконструкции двора-колодца в Михайловском дворце. Стройка стоимостью $20 млн должна начаться не позднее 1 декабря 2018 года по условиям Всемирного банка, который вкладывает в проект $2,5 млн Переезд на это время части коллекции ГРМ не профинансирован и не подготовлен, а сам проект не является приоритетным для музея, считают сотрудники.

— Большое евразийское партнерство не дошло до Юго-Восточной Азии — Президент РФ Владимир Путин в этом году впервые посетит посвященный безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Восточноазиатский саммит. Для подготовки мероприятия Сингапур, где оно состоится, посетил глава МИД РФ Сергей Лавров. Там он встретился с коллегами по Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и обсудил с ними развитие торгово-экономического сотрудничества, а также борьбу с терроризмом и киберпреступностью.

— Турецких министров ударили «актом Магнитского» — Кризис в отношениях Вашингтона и Анкары углубляется: после приостановки поставок истребителей F-35 Минфин США ввел санкции против министра юстиции Абдулхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу. Штрафные меры приняты в рамках одобренного Конгрессом «глобального акта Магнитского», позволяющего вводить санкции против организаций и частных лиц государств, нарушающих права человека. Считая турецких силовиков виновными в преследовании американского пастора Эндрю Брансона, обвиняемого Анкарой в пособничестве терроризму, Вашингтон ответил им запретом на въезд и замораживанием активов в США.

— Роскомнадзор отправил сообщение в Facebook — Роскомнадзор запросил у Facebook информацию о соглашениях социальной сети с производителями смартфонов, в частности Apple, Samsung и Microsoft. Как ранее выяснила The New York Times, Facebook уже в течение десяти лет позволяет компаниям получать доступ к данным пользователей. В России это вряд ли будет грозить ей юридическими последствиями, полагают эксперты.

— Опять пробка — За месяц до сезонного пика перевозок ОАО РЖД и ведомства опять столкнулись с риском осеннего дефицита вагонов. В отрасли нашли целый ряд причин, которые и в этом году могут привести к нехватке подвижного состава. В ОАО РЖД говорят о дефиците запчастей и росте цен на них, из-за чего будет недоставать примерно 20,8 тыс. полувагонов. Участники рынка и аналитики замечают, что нужно также решить и ряд иных проблем, например, замедление движения вагонов на сети из-за ремонтных работ, рост отцепок вагонов в ремонт.

— Граждане разобрали автокредиты — Во втором квартале этого года выдачи автокредитов достигли уровня, аналогичного периоду докризисного 2014 года в количественном выражении, и превысили его в денежном. Рост продаж автомобилей в кредит обеспечила неопределенность с продлением госпрограммы льготного автокредитования: опасаясь ее окончания, граждане пытались успеть совершить ранее откладываемые покупки.

— Инвесторы купили отраслевого риска — В июле произошло существенное снижение объемов инвестиций в розничные паевые фонды. Управляющие компании привлекли в открытые ПИФы только 7,4 млрд руб., что почти на 40% меньше объема, поступившего в июне. При этом инвесторы рекордными за последние десять лет темпами наращивают вложения в фонды акций, которые демонстрируют высокую доходность и которые активно рекламируют управляющие компании.

— Стресс-тесты срезали доходность — Во втором квартале результаты инвестирования крупнейших пенсионных групп оказались заметно хуже, чем в первом, вложения фондов банка «ФК Открытие» — и вовсе убыточными. НПФ подвели конъюнктура рынка, которая не способствовала высокой доходности, и консервативная стратегия, которую фонду используют в условиях прохождения обязательных стресс-тестов.

— Единый госэкзамен по локализации — Минпромторг намерен с 2019 года ужесточить доступ автоконцернов к господдержке. Предложения ведомства изменяют список операций, которые нужны для признания машин российскими, и вводят балльную систему расчета локализации. В отрасли сочли новые требования неисполнимыми, возможно, им сегодня не сможет соответствовать ни один автоконцерн в РФ.

— «Роснефть» закрепляется в Польше — «Роснефть» заключила с польской группой Lotos новый контракт на поставку нефти до конца 2020 года, который, вероятно, станет крупнейшим во взаимоотношениях компаний. В течение трех лет «Роснефть» собирается поставить 6–12 млн тонн нефти. Польша в последние годы пытается снизить закупки нефти в РФ, и «Роснефть» этой сделкой стремится удержать за собой традиционный рынок для российской нефти— Холдинг «Сафмар» поможет группе — Семья Гуцериевых продает часть своего холдинга «Сафмар Финансовые инвестиции» (СФИ), чтобы сократить валютный долг группы.

— Операторов выручила розница — Большинство крупнейших российских сотовых ритейлеров смогли нарастить выручку по итогам 2017 года. Этому могли помочь агрессивная ценовая политика и рост продаж более дорогих гаджетов, в том числе за счет кредитов, считают аналитики. Тем не менее в 2018 году сетям придется продолжить сокращать убыточные салоны.

— Дольщиков отправляют в небо —Скандальный долгострой владельца MosCityGroup Павла Фукса на Мытной улице в центре Москвы — жилой комплекс Sky House, строительство которого возобновилось два года назад, — снова оказался в зоне риска. Генподрядчик проекта ИФСК АРКС требует расторгнуть договор и выплатить ему 400 млн руб. Смена контрагента может в очередной раз затянуть сдачу дома, где квартиры выкупили знаменитые дольщики, например известный борец смешанных единоборств Федор Емельяненко.

— Попутчики едут к рынку — В России приступили к созданию правил карпулинга, или совместных путешествий на автомобилях, организованных через мобильные приложения BlaBlaCar, BeepCar, «Яндекс. Попутка» и другие. Официально эти сервисы лишь позволяют водителям компенсировать часть расходов на поездку за счет пассажиров. Но чиновники и коммерческие перевозчики уверены, что речь идет о незаконном предпринимательстве. Идеи по регулированию карпулинга поступили со стороны интернет-компаний, транспортных объединений и регионов. Некоторые предлагают вообще запретить такие услуги.

— «Мы не спешим монетизировать Россию» — Столкнувшись с угрозой блокировки в России, французская BlaBlaCar не потеряла интерес к рынку и рассчитывает наращивать базу пользователей в регионе, рассказал в интервью «Ъ» сооснователь и CEO BlaBlaCar Николас Брюссон.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru — «Северный поток — 2» может обойтись без Дании — Новый маршрут не требует новых разрешений и к удорожанию проекта не приведет. Оператор проекта строительства «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG разработал проект прокладки трубы в обход Дании, заявил 2 августа член правления OMV, курирующий в том числе и газовые проекты, Манфред Ляйтнер: «Мы разработали уже альтернативный маршрут, Nord Stream 2 AG не нужно дополнительных разрешений».

— Отношение россиян к Западу резко улучшилось — Положительное отношение россиян к США и Европейскому союзу достигло максимума со времен присоединения Крыма — таков вывод из исследования «Левада-центра», результаты которого опубликованы в четверг. Положительное отношение россиян к США и Европейскому союзу достигло максимума со времен присоединения Крыма — таков вывод из исследования «Левада-центра», результаты которого опубликованы в четверг.

— Эксперты ООН описали работу российских военных инструкторов в Центральной Африке — Они заняты обучением местных силовиков, охраной конвоев и госпиталей. Российская миссия по военному обучению местного персонала в Центральноафриканской Республике (ЦАР) стала предметом изучения группы экспертов ООН, весьма подробно описавших ее в отчете, отправленном 23 июля 2018 г. на имя председателя Совета Безопасности ООН.

— Минюсту срочно нужен механизм ликвидации финансируемых из США вредных НКО — Это может быть ответом на арест в Америке россиянки Марии Бутиной. На портале раскрытия проектов нормативных актов в среду опубликовано уведомление Министерства юстиции о начале разработки законопроекта, уточняющего процедуру приостановления работы финансируемых из США некоммерческих организаций (НКО), участвующих в политической деятельности на территории России либо «осуществляющих иную деятельность в ущерб» России.

— Сирийская армия взяла под контроль границу с Израилем — После победы правительственных сил на юго-западе боевые действия начнутся на севере Сирии. По словам человека, близкого к Минобороны России, военная операция сопровождалась соглашением с Израилем, условием которого было неучастие в операциях подконтрольных Ирану сил и их отвод на определенное расстояние от границы.

— Работать с данными, опубликованными ФНС для борьбы с однодневками, оказалось невозможно — Больше двух лет бизнес ждал, когда Федеральная налоговая служба (ФНС) приоткроет налоговую тайну и опубликует прежде засекреченные сведения о компаниях. Поправки об этом Госдума приняла еще в июне 2016 г., и ФНС стала обязана публиковать информацию об уплаченных налогах, средней численности сотрудников, доходах и расходах компании, а также их долгах. Впервые сделать это ФНС собиралась еще в июле 2017 г., но публикация переносилась несколько раз.

— Для российского IT-экспорта подготовили налоговую льготу — Российские IT-экспортеры могут получить налоговую льготу. Поправки в Налоговый кодекс могут разрешить им вычет «входящего» НДС — налога, уплаченного при оснащении рабочих мест программистов, пишущих софт на экспорт. Поправки разработал фонд «Сколково», являющийся центром компетенции по нормативному регулированию цифровой экономики, следует из документа ("Ведомости" ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердил федеральный чиновник).

— Россия хочет заманивать специалистов низким налогом — Предоставлять статус налогового резидента России всем желающим предложил центр компетенции по нормативному регулированию цифровой экономики фонда «Сколково». Для этого по его замыслу достаточно будет подать заявление в Федеральную налоговую службу (ФНС) и провести в стране 90 дней в течение года, следует из законопроекта ("Ведомости" ознакомились с его копией, подлинность подтвердил представитель «Цифровой экономики»).

— Стаж не заменит возраста — Идея отменить пенсионный возраст и связать выход на заслуженный отдых со стажем работы выглядит привлекательнее, чем запланированное повышение пенсионного возраста. Однако превращение стажа в ключевой фактор назначения пенсии приведет к разбалансировке пенсионной системы. Для смягчения негативного эффекта пенсионной реформы есть другие механизмы.

— И целого мира мало: Facebook не хватает пользователей для роста — Последние несколько лет консерваторы и скептики ворчали, что Facebook с его капитализацией в сотни миллиардов долларов — это следующий пузырь доткомов, который вот-вот лопнет. Но акции социальной сети скептиков не слушали и упорно росли в цене — с 2012 г. они подорожали на порядок. Даже после многочисленных неприятностей, накрывших социальную сеть в последние полтора года, — скандала с возможным русским вмешательством в выборы президента США, расследованием ФБР, публичным допросом в конгрессе США, украденными данными миллионов пользователей — ее акции хотя и проседали, но быстро восстанавливались.

— Россия — первая по туризму в Турции — Мост через Керченский пролив добавил Крыму туристов, но кардинально ситуацию не изменил: россияне при прочих равных предпочитают Турцию, где российских туристов больше всех и в 1,5 раза больше, чем немецких. По оценке АТОР, российский турист приносит турецким отелям 725 млн евро в месяц, до чего Крыму далеко, нет инфраструктуры. Поток в Крым тоже вырос — но на четверть за полгода: 3,28 млн человек, отчиталось министерство туризма полуострова.

— «Через пять лет в России будет совсем другой рынок» — Как все лидеры, часто и много выступающие перед большой аудиторией, Карло Петрини разговаривает не только словами. Он жестикулирует, меняет тон голоса, его мимика активна и часто сообщает об отношении к обсуждаемому предмету больше, чем речь. Сотрудники итальянского офиса Slow Food рассказывают, что он всегда такой: умеет убедить и вдохновить и готов делиться энергией и не важно, дает он интервью или общается с теми, с кем работает каждый день.

— «Ростелеком» поможет Tele2 исполнить закон Яровой — «Ростелеком» будет хранить у себя переговоры и интернет-трафик абонентов «Т2 РТК холдинга» (Tele2) по закону Яровой — оператор сейчас прорабатывает такой проект. Об этом сообщил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Совместный с «Ростелекомом» проект по хранению трафика по закону Яровой действительно прорабатывается, но говорить о его деталях преждевременно, подтвердила представительница Tele2 Ольга Галушина.

— Абрамович и Абрамов продают месторождение на Чукотке казахам за $900 млн — Казахстанский производитель меди и золота Kaz Minerals объявил о покупке за $900 млн медно-золотого Баимского месторождения. Оно расположено на Чукотке, запасы — 9,5 млн т меди и 16,5 млн унций золота. Здесь предполагается добывать руду и производить концентрат — 250 000 т меди и 400 000 унций золота (все в пересчете на металл) ежегодно.

— Рыночная стоимость Apple достигла $1 трлн — На торгах 2 августа акции Apple подорожали на 2,8% до $207,05, что соответствует рыночной капитализации в $1 трлн. Накануне бумаги Apple подскочили на 5,9% до $201,5 после публикации квартальной отчетности: инвесторов вдохновили устойчивый спрос на iPhone, в том числе самый дорогой, и рекордные продажи подразделения услуг. «Мы расширяем охват на развивающихся рынках, видим сильный, двузначный рост выручки и добились огромного прогресса на пути к нашей цели значительно увеличить бизнес услуг», — суммировал гендиректор Тим Кук.

— АФК «Система» инвестировала в индийский сервис доставки еды — Индийская онлайн-платформа Faaso"s, занимающаяся приготовлением и доставкой еды, получила $15 млн от инвесторов на развитие. Среди них — фонды АФК «Система» Sistema Asia Fund и Леонида Богуславского Ru-net Holdings, а также Sequoia Capital India, Lightbox, Evolvence India. Об этом «Ведомостям» рассказал управляющий директор и партнер Sistema Asia Fund Advisory Кирилл Кожевников. Представители Faaso"s, Evolvence и Ru-net подтвердили это.

— Как банки завлекают клиентов во вклады при падающих ставках — Банки делают вид, что доходность депозитов чуть выше, чем есть на самом деле. Немногие банки сейчас предлагают доходность вкладов выше 7% годовых. Средняя максимальная ставка вкладов в банках топ-10 по размеру депозитов физлиц во второй декаде июля составила 6,33% годовых, в июне опускалась до 6,05%. Такой доходностью вкладов привлечь клиента непросто, признают банкиры.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru — Жара — что дальше?— Показательно, что сегодня на сообщения из разных точек Земли о температурных рекордах синоптики реагируют как на нечто обыденное. И +50 градусов в Африке и Ближнем Востоке, и + 41 в Японии, и небывалые + 33 градуса в Скандинавии, и +32 в Мурманске их не особенно удивляют. А жара в Мексике и юге Калифорнии вообще воспринимается как само собой разумеющееся.

— За рулем Aurus — Мировая премьера новых автомобилей российского бренда Aurus состоится в конце августа на Московском международном автомобильном салоне. Об этом и многом другом рассказал «РГ» Денис Мантуров. СМИ, напомним, окрестили эти авто «Кортеж», но теперь у них есть официальный бренд.

— С учетом инфляции — Конституционный суд обязал должников возвращать невыплаченные в срок суммы с процентами. Величина ставки — индекс потребительских цен за просроченный период. Новый подход коснется прежде всего ответчиков, которые должны выплатить гражданам некие суммы по решению суда, но исполнить его не спешат.

— Студенческий балл — Сегодня во всех вузах заседают приемные комиссии: в основную волну на бюджетные места должны быть зачислены 80 процентов абитуриентов. Еще 20 процентов могут попасть во вторую волну, которая завершится восьмого августа. Какие направления подготовки набирают популярность? Сколько процентов бюджетных мест занимают олимпиадники? Насколько вырос средний балл в ведущих вузах? Об этом на пресс-конференции рассказали ректор МГИМО Анатолий Торкунов, ректор МФТИ Николай Кудрявцев и ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

— Вторая карьера — Граждане предпенсионного возраста не должны оставаться без работы из-за изменений пенсионного законодательства. На это есть четкий настрой и в правительстве, и у депутатов Госдумы, которые до второго чтения законопроекта о пенсионных изменениях намерены провести его широкое общественное обсуждение. Площадку для дискуссии по важной теме предоставила, в частности, «Единая Россия» — Предпринимательская платформа партии при участии Роструда проанализировала ситуацию на рынке труда и наметила ряд мер по поддержке людей пенсионного и предпенсионного возраста.

— Россия сближает — В Москве стартовал проект «Маяки дружбы. Россия сближает» — 2018. Студенты отправились в волонтерские экспедиции на Кавказ и в Поволжье. Завершит экспедицию фестиваль «Россия сближает», который пройдет 17-18 августа. Действуя по формуле «Волонтерский труд в обмен на просвещение» добровольцы собираются побывать в кавказских средневековых сигнальных башнях, почистить берега рек, пособирать арбузы и рассказать об этом обо всем на специальном интернет-ресурсе.

— Глядя на погоны — Конституционный суд РФ защитил права военных на жилье по выслуге лет. Как оказалось, обязательное участие в военной ипотеке поставило в уязвимое положение семьи, в которых оба супруга носят погоны. О проверке конституционности статьи 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» судей КС попросил бывший офицер-контрактник Анатолий Удовиченко из Санкт-Петербурга. Службе в армии он отдал более 20 лет и в соответствии с пунктом 14 указанной статьи имеет право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета.

— Банды уничтожены — Начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской рассказал об уникальной операции, которую войска Асада при поддержке наших Воздушно-космических сил провели против террористов запрещенных в России ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусры» на юго-западе Сирии. Генерал напомнил, что боевики там действовали под видом умеренной оппозиции и контролировали более половины территории южной зоны деэскалации.

— Закрепление пройденного — Одним из главных факторов давления на рубль в ближайшее время останутся общее укрепление доллара и угроза расширения санкций США на российский госдолг, считают опрошенные «Российской газетой» аналитики. При этом ввода серьезных ограничений на покупку нерезидентами ОФЗ и последующего падения курса рубля они не ожидают. По крайней мере до конца августа курс российской валюты не покинет нынешнего коридора колебаний, полагают эксперты.

— Нельзя на борт? Отправьте по почте — Надолго в памяти осталась душещипательная сцена, свидетелем которой довелось стать пару лет тому назад в парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль. После паспортного контроля у стоявшего передо мной соотечественника при предполетном досмотре местные агенты безопасности обнаружили бутылку элитного коньяка. Ее, как тот объяснил, вручили французские друзья, приехавшие в аэропорт, когда уже была пройдена регистрация и сдан багаж.

— Время платить — Мессенджер WhatsApp объявил, что сообщения для крупных и средних компаний, которые они отправляют своим клиентам, теперь не бесплатны. Об этом администрация мессенджера уведомила в своем блоге. Платить придется за рекламные и сервисные сообщения клиентам, которые компания отправляет им через приложение WhatsApp Business. Для клиентов сообщение в адрес компании будет бесплатным, а все сообщения в WhatsApp будут защищены.

— Без карты не выезжай — Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, которым предусматривается введение уголовной ответственности за проведение технического осмотра транспортных средств. Попасть под статью смогут операторы, не имеющие соответствующей аккредитации, но торгующие диагностическими картами.

— Жми на газ — и в город — Министерство внутренних дел предлагает изменить порядок сдачи экзамена на получение водительского удостоверения. Изменения касаются в основном практической части экзамена. В настоящее время после сдачи теоретической части в компьютерном классе автолюбитель сначала демонстрирует свои навыки вождения автоинспектору на так называемой «площадке», а потом выезжает в город.

— Неделя в плену — Российский альпинист Александр Гуков впервые рассказал, как ему удалось продержаться неделю без пищи и горелки на отвесной скале. Несколько дней назад его спасли с пакистанской горы Латок-1. Вместе с коллегой, Сергеем Глазуновым, Гуков намеревался проложить маршрут на вершину Латок-1 (7145 м) по еще не пройденной никем северной стороне горы. Первую попытку он предпринял еще в прошлом году, но тогда, как и сейчас, добраться до цели ему помешала погода. Вот только в этот раз цена неудавшегося восхождения оказалась несоизмеримо выше. На спуске со склона сорвался и разбился насмерть Сергей Глазунов.

— Камеры для сестер — Останкинский суд Москвы арестовал трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Первой он отправил под арест Марию Хачатурян, младшую из сестер. Это означает, что судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании для несовершеннолетней обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября. Следом суд начал рассматривать ходатайства об аресте еще двух сестер. Поддержать их в суд пришли родственники и друзья.

— Любоваться на Звездный — Жителям Звездного городка осенью предложат для обсуждения концепцию благоустройства. В ней будет и парк вокруг озера, и пешеходная зона, которая расположится на месте разнокалиберных незаконно возведенных гаражей, и новые автобусные павильоны, и модернизированное освещение. Об этом во время посещения Звездного городка говорил с вдовой первого советского космонавта Валентиной Гагариной губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

— Мантия не прикрыла — Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против бывшего председателя Щербиновского райсуда Краснодарского края. Судья подозревается в покушении на мошенничество и получении взятки. Но российскому законодательству судья — это спецсубъект. В переводе на обывательский язык это человек, имеющий статус «неприкасаемого».

— Признали хулиганами — Мосгорсуд начал проверять законность приговора пяти осужденным по делу о беспорядках на Хованском кладбище Москвы. В середине декабря прошлого года Щербинский районный суд приговорил Диловара Юнусова, Джоми Чакалова, Рахмуддина Садурдинова, Ходжикурбона Буриева и Шоимардона Ахмадова к трем годам колонии общего режима. При этом суд зачел им время, отбытое в следственном изоляторе с мая 2016 года, а также смягчил обвинение, оставив в приговоре только «хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

— Взятки и миллиарды — По уголовному делу в отношении полковника полиции Дмитрия Захарченко в четверг начался процесс в Пресненском районном суде столицы. Его судят по обвинению в получении взяток и воспрепятствовании следствию. Огромный резонанс дело получило после того, как стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег Захарченко до сих пор объяснить не смог.

— По ту сторону решетки — Еще четверо сотрудников колонии №1 Ярославля стали фигурантами уголовного дела об избиении группой надзирателей заключенного Евгения Макарова. Об этом сообщили в СК России и назвали всех подследственных поименно. Еще четверо сотрудников колонии №1 Ярославля стали фигурантами громкого уголовного дела об избиении группой надзирателей заключенного Евгения Макарова. Об этом сообщили в Следственном комитете России и назвали всех подследственных поименно.

— Секреты по почте — Мосгорсуд оставил под стражей ученого Виктора Кудрявцева, признав его арест законным. Фигуранту дела о госизмене в ЦНИИмаш вменяют передачу секретных данных иностранному институту. Судебное заседание прошло в закрытом режиме, при этом самого обвиняемого доставили в зал суда. Защита настаивала на избрании Кудрявцеву меры пресечения в виде домашнего ареста. Как стало известно, фигурант дела о госизмене в «Роскосмосе» Виктор Кудрявцев подозревается в передаче секретных сведений иностранной научной организации — бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики.

— Три бомбы для метро — Следственный комитет закончил предварительное следствие по уголовному делу о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года. Как отмечает ведомство, в числе обвиняемых 11 участников террористического сообщества. Как заявила корреспонденту «РГ» официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, в числе обвиняемых значатся 11 участников террористического сообщества. Всем им предъявлены обвинения в длинном списке тяжелых уголовных статей: организация террористического сообщества и участие в нем, содействие террористической деятельности, террористический акт, незаконное изготовление оружия, незаконный оборот оружия и взрывных устройств.

— Нацелились на камеры — Стали известны новые подробности гибели журналистов в ЦАР. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко попали в засаду, направляясь в сторону Декоа, а не в Бамбари, как сообщалось ранее. По данным французской газеты «Либерасьон», Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко попали в засаду около 10 вечера, когда направлялись в сторону города Декоа, а не в Бамбари, как сообщалось ранее. Журналисты проигнорировали предупреждение, что они покидают территорию, контролируемую властями. Попавшие в засаду россияне погибли на месте, сбежать смог только их водитель.

— Лифт дальше не пойдет — Одна из самых известных французских достопримечательностей — Эйфелева башня — в среду вечером неожиданно закрыла свои двери для посетителей раньше положенного срока. Причиной этому стала забастовка персонала компании — оператора туристического объекта, сообщила радиостанция France Info.

— Не болит голова у робота — В 2008 году в РФ прошла первая роботическая операция. Спустя 10 лет главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь и его коллега из США Випуль Патэль рассказали «РГ» о будущем роботов и нас, людей. В 2008 году была на первой роботической операции, которую проводили в нашей стране главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь и его коллега из США директор глобального роботохирургического института Орландо Випуль Патэль. Тогда впервые заявил о себе американский робот Да Винчи, а все, что происходило в операционной, воспринималось как чудо.

— В защиту печени — Челябинская область первой в стране лечит гепатит только новым методом. Гепатит С считается одним из наиболее распространенных и опасных болезней печени. Долгие годы борьба против него велась с помощью интерфероновой терапии. Не всегда успешно. Теперь появились иные препараты, призванные изменить ситуацию. Каким образом?

— Сверх плана не лечим?— Ростовский арбитражный суд отказал в иске перинатальному центру к страховым компаниям и территориальному фонду обязательного медицинского страхования. Общая сумма задолженности, которую пытается вернуть перинатальный центр, более шести миллионов рублей. Комната судьи явно не была рассчитана на такое число участников: явились представители практически всех крупнейших ростовских медицинских страховщиков, ТФОМСа и самого истца.

— География недугов — Медицинские эксперты отметили: в 2017 году в среднем по России зарегистрировано 161 776 недугов на 100 тысяч населения. Больше всего болезней отмечено в Алтайском крае. Именно он возглавил рейтинг неблагополучия со здоровьем. Здесь в прошлом году на 100 тысяч жителей пришлось 253 429,5 заболевания. Следом идут Санкт-Петербург (237 тыс.), Ненецкий автономный округ (230,7 тыс.), Карелия (230,3 тыс.) и Коми (230,2 тыс.).

— Не летает и не тонет — В Тольятти прошли успешные испытания уникального автономного дрона на солнечных батареях, который плавает по заданному маршруту и собирает данные о степени загрязнения водоема, сразу же передавая показания в Сеть. Проект разработала команда студентов Тольяттинского госуниверситета совместно с исследовательским центром робототехники. Финальные испытания плавающего дрона прошли на берегу Волги. Его корпус изготовлен из стекловолокна, герметичный блок управления прикрывает пара солнечных батарей.

— Газ расширяется — На фоне удорожания бензина и дизеля автовладельцы и крупные компании переходят на компримированный — или сжатый — природный газ (КПГ). Спрос на баллоны уже вырос более чем в четыре раза. Не поспевающий за потребителем рынок заполняет нишу импортом из Китая, в том числе контрафактом. Эксперты предупреждают об опасности такой продукции, но уверены, что вскоре спрос смогут покрыть и отечественные производители.

— У дачное начало — О голосовании на дачных участках и бесплатном времени в эфире. Дачные участки, которые впервые появились в столице в ходе подготовки к выборам мэра Москвы, намеченным на 9 сентября, вызвали у москвичей большой интерес. Как сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, всего за неделю около 3 тысяч москвичей подали заявления о намерении голосовать именно на них.

— «Бесовы следки» укроют — В Карелии начинается второй этап реконструкции защитного павильона над древними наскальными рисунками — петроглифами «Бесовы следки». Они расположены недалеко от города Беломорска. Вопрос реконструкции памятника курирует член госкомиссии по подготовке празднования 100-летия Карелии, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

— Купол на флаге — В России с размахом отметили праздник крылатой пехоты — День ВДВ. В этом году десанту исполнилось 88 лет, чем не круглая дата. Праздничные мероприятия прошли по всей стране — от Владивостока до Калининграда. Тысячи десантников собрались на площадях и скверах, у памятников павшим воинам с сине-зелеными полотнищами и эмблемой ВДВ в центре флага. Многие пришли с семьями, не забыв надеть голубые береты и тельняшки.

— Досталось и Анкаре — Вашингтон ввел санкции против турецких министров внутренних дел Сулеймана Сойлу и юстиции Абдулхамита Гюля за отказ Анкары освободить американского пастора-протестанта Эндрю Брансона. Этим высокопоставленным турецким чиновникам теперь запрещен въезд в США, а все их финансовые активы в американской юрисдикции, если таковые существуют, будут заморожены. Брансон был задержан турецкими властями в 2016 году. Его обвиняют в шпионаже и связях с террористами, в том числе теми, кого Анкара считает организаторами неудавшегося госпереворота в Турции в 2016 году.

— Машина заменит?— Китай разрабатывает систему искусственного интеллекта (ИИ), которая в недалеком будущем может если и не заменить собой дипломатов, то стать для них серьезной поддержкой. Как сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на китайских специалистов, речь идет о нескольких прототипах компьютерной программы, использующей искусственный интеллект и хранящей огромное количество данных — от сплетен, услышанных на светских приемах, до итогов переговоров, спутниковых снимков и разведданных.

— На улицах становится тише — За полгода столичные полицейские сумели снизить общий уровень преступности в Москве почти на четверть. И это притом, что в Москве прошло более 14 тысяч массовых мероприятий, в которых участвовали свыше 20 миллионов человек. Чего стоит только чемпионат мира по футболу, когда в столицу прибыло более 4,5 миллиона туристов. Эти и многие другие цифры и факты были озвучены на расширенном заседании коллегии ГУ МВД по Москве под председательством начальника главка генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова.

— Собянин открыл транспортно-пересадочный узел «Окружная» — На Савеловском направлении появилась новая удобная пересадка между метро, МЦК и электричками. «Переход на разные виды транспорта для пассажиров на станции „Окружная“ сократился в пять раз», — оценил мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев новый ТПУ.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru — Минстрой разработал критерии для определения IQ городов — Предварительную методику для определения уровня городского IQ разработал Минстрой, рассказал «Известиям» замглавы ведомства Андрей Чибис. Динамика этого индекса будет влиять на размер федеральной господдержки. Муниципалитеты планируется поделить на типы, для каждого из которых станут приоритетными определенные критерии. Эти критерии разделены на несколько больших групп: социальные связи, человеческий капитал, городская среда, территориальное планирование, мобильность и технологичность. Индексы планируется ввести с 1 июля 2019 года.

— Школьных учителей научат вычислять детей-агрессоров — Российским учителям рекомендовали выявлять детей, склонных к агрессивному поведению, и направлять их активность в «социально полезное русло». Кроме того, педагогам предлагают помочь подросткам самореализоваться и определиться с будущей профессией. Такие методические рекомендации Минпросвещения разослало в регионы для распространения в учебных заведениях. Эксперты отмечают, что воспитательная роль школы важна, но призывают не перекладывать на учителей работу психологов.

— Уже не приговор: Четверть россиян с ВИЧ практически не заразны — Лечение помогло снизить вирусную нагрузку у четверти ВИЧ-инфицированных в России. У этих пациентов минимален риск развития СПИДа. Кроме того, они практически безопасны для своих партнеров. В Минздраве утверждают, что таких результатов удалось достигнуть благодаря антиретровирусной терапии, оплаченной государством. К 2020 году ведомство планирует увеличить показатель до 90% — для этого нужно существенно расширить охват больных, которые обеспечены бесплатными лекарствами.

— ЧМ-2018 привлек в Россию 3,4 млн иностранцев — Ростуризм подвел итоги прошедшего в России чемпионата мира по футболу. Суммарное количество туристов и болельщиков, посетивших мундиаль, составило 6,8 млн человек. Из них 3,4 млн были иностранными гражданами. Об этом «Известиям» рассказал глава ведомства Олег Сафонов. Показатели превзошли все ожидания: правительство рассчитывало, что в страну приедет около 1 млн зарубежных гостей. Позитивный эффект от мероприятия продержится еще несколько лет, что позволит увеличить приток иностранных туристов на 18% в год, отметили эксперты. — Все силы и средства — Президент поручил главе МЧС обеспечить защиту жителей Хабаровского края от последствий новой волны паводка.

— Службы занятости научат работать — Для сотрудников служб занятости населения (СЗН) предлагают установить KPI — ключевые показатели эффективности работы. Одним из критериев оценки может стать количество трудоустроенных людей, в том числе старшего возраста. С предложениями по повышению результативности работы СЗН в Минтруд обратились эксперты ОНФ. Для сотрудников служб занятости населения (СЗН) предлагают установить KPI — ключевые показатели эффективности работы. Одним из критериев оценки может стать количество трудоустроенных людей, в том числе старшего возраста. С предложениями по повышению результативности работы СЗН в Минтруд обратились эксперты ОНФ.

— ЕБРР оставил в России один офис — Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) закрыл шесть из семи своих представительств в России, оставив лишь один центральный офис в Москве. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе финансового учреждения. Представитель ЕБРР отметил, что это решение связано с постепенной приостановкой работы организации в России и, как следствие, с отсутствием новых проектов, куда банк мог бы вложить средства.

— От слов к делу: российская дипломатия добилась важной победы — Первые консультации российских и японских экспертов по теме размещения американских ПРО в Стране восходящего солнца пройдут до сентябрьской встречи лидеров двух стран во Владивостоке. Об этом «Известиям» рассказали источники на Смоленской площади. Проведение этих консультаций можно считать победой российской дипломатии — Москва не один месяц добивалась реакции Токио на инициативу по их организации. Японская сторона до последнего утверждала, что появление систем ПРО на ее территории носит исключительно оборонительный характер и России не угрожает.

— Патенты принесут россиянам 215 млрд рублей прибыли — В прошлом году россияне купили более 383 тыс. патентов на осуществление предпринимательской деятельности, которая может принести им более 215 млрд рублей дохода. Это следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС), с которыми ознакомились «Известия». За первое полугодие патентная система принесла бюджету почти 6 млрд рублей в виде налогов. Самым выгодным делом для государства и населения стала сдача в аренду жилья и нежилых помещений.

— Велосипеды предложили маркировать — В 2019 году может быть введена обязательная маркировка велосипедов электронными метками. До конца года Минпромторг, Минэкономразвития, ФАС должны представить в правительство доклад с предложениями по усилению контроля за оборотом товара. Это следует из «дорожной карты» по развитию алюминиевой промышленности на 2018–2023 годы, которую в конце июня утвердил вице-премьер Дмитрий Козак.

— После длительных учений солдат направят к психологу — За состоянием психического здоровья солдат и офицеров, длительное время находившихся на учениях вдали от основного места службы, будут следить особенно внимательно. Военнослужащих, которые более 90 суток провели на незнакомых полигонах, ждет внеплановое медицинское освидетельствование. Так как длительное напряжение может пагубно отразиться на их состоянии, планируется в обязательном порядке направлять военнослужащих к психологу, при необходимости — на реабилитацию в санаторий.

— Минобороны подготовит собственных специалистов по робототехнике — В военных вузах в ближайшее время появится новое направление подготовки офицеров — «Робототехника военного и специального назначения». Курсанты будут учиться по этим программам пять лет и получат квалификацию «инженер». Такие специалисты смогут не просто управлять боевыми роботами, но и проектировать их. Речь идет о самом разном спектре аппаратов — от беспилотных летающих до подводных.