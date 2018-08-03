Обязательную маркировку велосипедов могут ввести в России

О таких планах правительства сообщила газета «Известия» . Электронные метки позволят бороться с контрафактным товаром. Маркировать предлагают велосипеды и рамы из алюминия. Однако, некоторые эксперты выступают против инициативы. Маркировка велосипедов увеличит их стоимость, что снизит популярность этого вида транспорта в России, заявил ТАСС президент Велотранспортного союза Игорь Налимов: «Я считаю, что это напрасно и преждевременно. Почему? Потому что это добавит лишнюю стоимость на велосипед и ограничит возможности покупки его различными слоями населения. Поэтому я считаю, что это только затрудняет использование велосипеда, вместо того чтобы помогать. Это не помогает никак. На мой взгляд, это вредная мера на сегодняшний день. Нигде — ни в публикациях, ни в письмах, ни в социальных сетях — нигде нет никаких заявлений об избытке контрафактных велосипедов и запчастей. Поэтому сейчас пока это неактуальная мера».

Сейчас в России такие метки наносят на алкогольную продукцию, шубы и лекарства. Со следующего года маркировать также будут табачные изделия, духи и ряд товаров легкой промышленности.