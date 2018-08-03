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«Стройсервис» займется ремонтом трассы от Омска до Казахстана
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«Стройсервис» займется ремонтом трассы от Омска до Казахстана 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Максимальная стоимость контракта составит 159 млн рублей. Ремонт трассы Омск-Одесское-граница республики Казахстан проведет омская компания «Стройсервис». Именно она стала победителем объявленного аукциона. Помимо нее в торгах принимало участие областное предприятие «Омскавтодор».
Подрядчику нужно провести подготовительные работы, уложить асфальт, укрепить обочину, организовать ямочный ремонт и остановочный пункт. Все это требуется подготовить к 15 октября 2018 года.
Напомним, что компания «Стройсервис» регулярно выполняет ремонт асфальта на омских дорогах, в ближайшее время рабочие завершают ремонт на проспекте Маркса.
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