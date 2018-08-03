«Стройсервис» займется ремонтом трассы от Омска до Казахстана

Максимальная стоимость контракта составит 159 млн рублей. Ремонт трассы Омск-Одесское-граница республики Казахстан проведет омская компания «Стройсервис». Именно она стала победителем объявленного аукциона. Помимо нее в торгах принимало участие областное предприятие «Омскавтодор».

Подрядчику нужно провести подготовительные работы, уложить асфальт, укрепить обочину, организовать ямочный ремонт и остановочный пункт. Все это требуется подготовить к 15 октября 2018 года.

Напомним, что компания «Стройсервис» регулярно выполняет ремонт асфальта на омских дорогах, в ближайшее время рабочие завершают ремонт на проспекте Маркса.