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Приморские сельхозпроизводители почти в три раза увеличили урожай озимых культур в этом году
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Приморские сельхозпроизводители почти в три раза увеличили урожай озимых культур в этом году 

Primpress 3 августа 2018
Фото: Primpress
В Приморье продолжается уборочная кампания. На сегодняшний день сельхозпроизводители уже намолотили почти 7500 тонн зерна, сообщает PRIMPRESS.
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