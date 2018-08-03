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«Сколково» предложило привлекать в Россию иностранных ИТ-специалистов «льготным» НДФЛ
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«Сколково» предложило привлекать в Россию иностранных ИТ-специалистов «льготным» НДФЛ 

RB.ru 22 часа назад
Чтобы получить статус налогового резидента России нужно подать заявление в Федеральную налоговую службу (ФНС) и провести в стране 90 дней в течение года. По текущим нормам российское налоговое резидентство можно получить, если проживаешь в России более 183 дней в году. В таком случае на лицо распространяется российская НДФЛ в 13% — одна из самых низких ставок в мире.
Авторы идеи уверены, что снижение порога на пребывание в стране позволит создать высокий спрос на местное резидентство, в том числе у высокооплачиваемых специалистов из сферы ИТ.
Эксперты издания согласны, что идея понравится специалистам, которые могут работать удаленно. Однако юристы обратили внимание на сложности, если у лица будет статус резидентства сразу двух стран, что обязывает дважды подавать налоговую декларацию и уплачивать налоги в каждой стране.
Старший юрист Baker McKenzie Артем Торопов говорит, что обычно для признания резидентом и доначисления местных налогов на доход нужно проживание семьи за рубежом, обучение детей в школе, наличие недвижимости.
Собеседники издания сходятся во мнение, что предложенный инструмент не сможет привлечь в страну новых специалистов, которые не готовы перемещать в Россию центр жизненных интересов, но станет дополнительным стимулом для тех, кто уже присматривается к переезду в Россию, но не готов жить здесь полгода.
Проект с инициативой направлен в правительство, однако в Минфине уже заявили, что не готовы поддержать такое предложение. При этом некоторым чиновникам из финансово-экономического блока идея нравится.
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