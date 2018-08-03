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В Свердловской области отработают механизмы повышения производительности труда
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В Свердловской области отработают механизмы повышения производительности труда 

ТАСС 3 августа 2018
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Свердловская область стала одним из пилотных регионов, где отработают механизмы повышения производительности труда. Об этом в пятницу сообщили департаменте информационной политики Свердловской области.
"Свердловская область стала одним из пилотных российских регионов, на территории которого будут внедрены эффективные механизмы повышения производительности труда. Предприятия смогут получить помощь экспертов в области оптимизации технологических процессов и обучения сотрудников навыкам бережливого производства", — говорится в сообщении.
Заместитель главы Минпромнауки Свердловской области Игорь Зеленкин сказал журналистам, что к 2024 году в программу планируется включить более 250 крупных и средних предприятий региона. В ней могут принять участие как промышленные предприятия, так и сельскохозяйственные, строительные, транспортные. Для организаций, участвующих в проекте, будут созданы особые условия для получение льготного займа фонда развития промышленности на сумму до 300 миллионов рублей под 1% годовых.
Генеральный директор Федерального центра компетенции Николай Соломон отметил, что необходимо добиться снижения доли затрат, снижения уровня брака, снижения уровня незавершенного производства и повышения, таким образом, производительности труда на предприятии.
Заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Евгений Гурарий сообщил журналистам, что сейчас готовится региональная часть федеральной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости», в рамках которой разрабатывает проект.
Федеральный проект по повышению производительности труда разрабатывается в рамках выполнения установки президента России: к 2024 году повысить производительность труда на территории РФ на 5%. Курирует работу специально созданный Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК). Специалисты центра совместно с региональными властями в настоящее время завершают формирование проекта и отбирают предприятия для участия в нем.
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