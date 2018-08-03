Видео: молодые проводницы станцевали перед вокзалом Новосибирск-Главный

Пять десятков проводников исполнили танец на площади перед вокзалом Новосибирск-Главный — в акции, посвящённой Дню железнодорожника, приняли участие 11 городов.

«Мероприятие приурочено к празднованию Дня железнодорожника, который отмечается ежегодно в первое воскресенье августа. Вокзал Новосибирска станет одним из 11 вокзалов страны, принимающих участие в акции. Танцевальный флешмоб состоится в этот день в Москве (Казанский вокзал), Санкт-Петербурге (Московский вокзал), Адлере, Владивостоке, Екатеринбурге, Ижевске, Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Новороссийске и Челябинске», — рассказали в пресс-службе ЗСЖД.

Танец исполнили бойцы студенческих отрядов. Кроме танцев участники акции пели песни под гитару и раздавали пассажирам воздушные шары.

День железнодорожника в этом году будут праздновать 5 августа. Недавно в Алтайский край из Новосибирска угнали ретропоезд — после праздничных мероприятий его обещали вернуть обратно в Музей железнодорожной техники.