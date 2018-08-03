Ещё
Видео: молодые проводницы станцевали перед вокзалом Новосибирск-Главный
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

Видео: молодые проводницы станцевали перед вокзалом Новосибирск-Главный 

ngs.ru 22 часа назад
Фото: ngs.ru
Пять десятков проводников исполнили танец на площади перед вокзалом Новосибирск-Главный — в акции, посвящённой Дню железнодорожника, приняли участие 11 городов.
«Мероприятие приурочено к празднованию Дня железнодорожника, который отмечается ежегодно в первое воскресенье августа. Вокзал Новосибирска станет одним из 11 вокзалов страны, принимающих участие в акции. Танцевальный флешмоб состоится в этот день в Москве (Казанский вокзал), Санкт-Петербурге (Московский вокзал), Адлере, Владивостоке, Екатеринбурге, Ижевске, Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Новороссийске и Челябинске», — рассказали в пресс-службе ЗСЖД.
Танец исполнили бойцы студенческих отрядов. Кроме танцев участники акции пели песни под гитару и раздавали пассажирам воздушные шары.
День железнодорожника в этом году будут праздновать 5 августа. Недавно в Алтайский край из Новосибирска угнали ретропоезд — после праздничных мероприятий его обещали вернуть обратно в Музей железнодорожной техники.
ngs.ru: последние новости
Портал Росреестра сломался — новосибирцы уже месяц не могут подать объявления Праздника хочется: избирком потратит 134 тысячи рублей на шарики ко дню выборов губернатора Денег нет, но мы построим: у «Сибмолла» появится новая дорога
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала242
Путин утвердил повышение налога698
«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей53
Дач больше не будет9
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение