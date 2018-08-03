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Власти Петрозаводска требуют снести остановку
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Власти Петрозаводска требуют снести остановку 

Карельские вести 21 час назад
Владельцы остановочного комплекса должны за две недели снести конструкцию. Власти Петрозаводска попросили владельцев остановочного комплекса на улице Мерецкова самостоятельно снести конструкцию.
Администрация предлагает владельцу самовольно (незаконно) установленного нестационарного объекта (остановочного комплекса с павильоном), расположенного в районе дома № 6 по ул. Маршала Мерецкого, добровольно, своими силами и средствами в двухнедельный срок с момента размещения на объекте требования об освобождении самовольно (незаконно) занятого земельного участка произвести демонтаж указанного объекта в срок до 16 августа,
говорится в сообщении на сайте мэрии города. По материалам: ptzgovorit.ru
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