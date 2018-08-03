Минсельхоз РФ добавит Калининграду средств на мелиорацию

Минсельхоз России увеличит средства господдержки на расчистку каналов в Калининградской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

«У нас от уровня 90-го года финансирование сократилось на 97%. Если переводить на современные деньги, в 1990 году на мелиорацию тратилось более 8 миллиардов рублей. Количество работающих в этой отрасли сократилось на 95%. Это катастрофа, которая длится не одно десятилетие, и с этим нужно было что-то делать давно. Надеюсь, пришло время сдвинуть ситуацию с места. Мы можем сколько угодно вкладывать средств в сельхозмелиорацию, но если не почищены реки, не устроено нормально русло, то эта работа по большому счету будет малоэффективна, если не бесполезна вообще», — рассказал губернатор области Антон Алиханов на совещании по вопросу восстановления и развития мелиоративного комплекса региона.

Напомним, из федерального бюджета ежегодно выделяются субсидии на противопаводковые мероприятия и расчистку мелиоративных каналов. По информации федерального Минсельхоза, в 2018 на эти цели предусмотрено порядка 170 миллионов рублей, а в 2019 году — уже свыше 231 миллиона рублей.