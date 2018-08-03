На 50% выполнены ремонтные работы на Красном мосту

Сейчас на объекте уже забетонированы две лестницы — по одной со стороны Заречья и Центра. Восстановление входных конструкций и берегоукрепление продолжается.

«Средний уровень готовности всего Красного моста — 50%. По берегоукреплению работы выполнены на две пятых, то есть порядка 40%. Новые плиты параллельно укладываются с двух сторон реки Вологды. Всего будет заменено 1750 кв. метров бетонного основания», — прокомментировал заместитель директора ООО «Интелстрой» Артем Соболев.

Проход по мосту открыт с 8 июля — подрядчик установил на объекте временные деревянные лестницы. В настоящее время они убраны, ведутся работы по подготовке к бетонированию остальных конструкций входных групп.

Напомним, в начале мая произошло обрушение одной из плит моста со стороны ул. Добролюбова. В связи с этим потребовался экстренный ремонт сооружения. На эти цели из бюджета города выделено 17,6 млн рублей. Весь фронт работ — восстановление «переправы» и берегоукрепление — по контракту нужно выполнить к концу августа.

Во время ремонта на берегу реки была демонтирована зона «Активации». Как оказалось, деревянные конструкции прогнили и не подлежат дальнейшей эксплуатации. Городские власти намерены восстановить «Красный пляж» к концу года по оригинальным чертежам, договоренности об этом достигнуты с инициативной группой «Крыло молодых архитекторов». Возможно, в проект будут внесены новшества. Работы выполнит подрядчик, которого определят в ходе конкурсных процедур.