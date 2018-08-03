Магазин Pleer.ru развёл Германа Клименко с возвратом товара. Что теперь делать

Что теперь делатьВот это поворот. Продавцы из известного магазина техники Pleer.ru обманули бывшего советника президента по интернету Германа Клименко

Он купил тренажёр и доплатил 100 рублей для продления времени возврата товара до 16 дней. Увы, устройство оказалось бракованным, но никто менять тренажёр на новый, разумеется, не стал.

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Коллеги из pleer.ru, ну продали сломанный тренажёр, что выяснилось при сборке дома. Любопытно, что при покупке, на…

Опубликовано Германом Клименко Четверг, 2 августа 2018 г.

Что говорит на это Pleer.ru?

На сайте магазина указано, что действительно есть такая опция, как «16-дневное покрытие риска производственного брака»:

Суть услуги заключается в возможности обмена неисправного товара, поломка которого наступила по вине производителя, а не по причине нарушений правил проверки, на точно такой же (включая модель, цвет, объём памяти и другие характеристики, влияющие на цену товара) в течение 16 дней со дня покупки, без осуществления экспертизы товара в специализированном центре.

И все бы ничего, но в соглашении также указан один момент, который снимает ответственность спродавца. Это «отсутствие видимых следов вскрытия изделия» и «отсутствие следов эксплуатации».

Тот самый тренажёр является сборным. И следы эксплуатации будут в любом случае при сборке и проверке работы самого тренажера, что и сделал Клименко.

Это, возможно, единственная причина, по которой ему могли отказать. Но как бы в «Плеере» ни говорили о соблюдении законодательства, они его прямо нарушают.

1. По «Закону о защите прав потребителей» покупателю предоставляется бесплатная возможность обмена/возврата товара ненадлежащего качества.

2. Продавец, в случае отказа, обязан письменно составить этот отказ.

3. Сами продавцы не имеют право на оценку качества продукции. Для этого есть специализированные сервисы, проводящие экспертизу. И в случае, если клиент требует возврата или обмена, отправить товар на экспертизу.

Что делать в этой ситуации?

Здесь возможно два исхода. Первый — вам не положили гарантийный талон (что бывает очень часто в этом магазине, судя по отзывам в интернете).

Тогда обслуживать вас они не будут, поскольку имеют право на отказ в обслуживании. Всё по тому же договору оферты, продавец имеет право отказать в любом взаимодействии с товаром без гарантийного талона.

Второй — вам положили гарантийный талон. Тогда это прямое нарушение обязательств магазина перед покупателями.

Здесь же уже произошло правонарушение. Pleer.ru потребовал от Клименко 100 рублей за предоставление двух дней сверх бесплатного периода по ЗоЗПП. Нет, они имеют полное право на расширение срока, но подаётся это так, будто у вас вообще нет возможности принести бракованный товар после покупки.

В этой ситуации возможно такое решение: написать претензию на имя директора с просьбой о замене товара. Лучше всего будет, если вы сделаете это не через сотрудника Pleer.ru, а отправите почтой заказным письмом 1-го с уведомлением (чтобы уложиться в 14-ли дневный срок и убедиться в получении письма).

Если вы получили очередной отказ, то остаётся только обращаться в суд. Закон о защите прав потребителей, в любом случае, на вашей стороне. И вы с большой вероятностью сможете вернуть товар магазину, но придётся потратиться на независимую экспертизу для оценки качества товара.

Стоиит ли покупать в Pleer.ru Вне зависимости от исхода я бы больше не стал обращаться в Pleer.ru. Отзывы в интернете говорят сами за себя:

Плеер же работает по принципу: Клиент всегда неправ. И по сути ничем не отличается от обычных мошенников.

Предлагаем всем пострадавшим от мошеннических действий магазина pleer.ru объединиться и написать коллективную жалобу в прокуратуру

Находясь в этом враждебном к потребителю магазине надо быть всегда собранным, не терять концентрацию и не поддаваться на уговоры стать лохом. Тогда покупка Вас не огорчит и лохом станет магазин.

Хотя этот магазин и является одним из самых дешевых на рынке, не ведитесь. Очень многие клиенты жалуются на то, что они получают вместо новых товаров б/ушные, брак далеко не всегда меняют и так далее и тому прочее.