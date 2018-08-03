Руки пенсионеров востребованы на рынке труда в Новосибирске

Плотники, газосварщики, строители, повара, разнорабочие. Как отмечают в Центре занятости, рынок перенасыщен управленцами, а вот тех, кто работает руками, немного. Работодатели охотно берут и людей предпенсионного возраста, и пенсионеров.

— Все зависит от того, с каким багажом человек пришел в службу занятости. И если на рынке труда Новосибирска уже долгое время востребованны профессии именно рабочего плана, то гражданину, который пришел с этим опытом работы, абсолютно не проблемно устроиться, — говорит директор Центра занятости населения города Новосибирска Ирина Соголаева.

Александр Фролов обратился в Центр занятости через несколько месяцев после сокращения. Работу нашли. До пенсии оставалось еще четыре года.

— Поменялось руководство, сократили. Пришел в Центр занятости, стоял на учете, — вспоминает житель Новосибирска Александр Фролов.

Работы для людей в возрасте пятьдесят плюс, говорят специалисты, много. Для таких людей, как Александр, разработали специальные программы переобучения. Центры занятости сотрудничают с образовательными учреждениями. Но чтобы пройти курсы, необходимо состоять на учете по безработице.

— Компьютерные курсы, бухгалтерские курсы 1С, — говорит директор Центра занятости населения Новосибирска Ирина Соголаева.

Чаще за помощью в трудоустройстве обращаются те, кто долгое время работал в узкой специализации, на вредных производствах, или те, чья профессия уже не востребована у работодателей.

Пройти переобучение может каждый, по профессии, которая востребована на рынке труда. Для людей предпенсионного возраста и пенсионеров предусмотрены отдельные программы. Человек может устроиться в фирму на так называемый срок адаптации и за это время зарекомендовать себя как грамотного специалиста.