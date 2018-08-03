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Руки пенсионеров востребованы на рынке труда в Новосибирске
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Руки пенсионеров востребованы на рынке труда в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 21 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Плотники, газосварщики, строители, повара, разнорабочие. Как отмечают в Центре занятости, рынок перенасыщен управленцами, а вот тех, кто работает руками, немного. Работодатели охотно берут и людей предпенсионного возраста, и пенсионеров.
— Все зависит от того, с каким багажом человек пришел в службу занятости. И если на рынке труда Новосибирска уже долгое время востребованны профессии именно рабочего плана, то гражданину, который пришел с этим опытом работы, абсолютно не проблемно устроиться, — говорит директор Центра занятости населения города Новосибирска Ирина Соголаева.
Александр Фролов обратился в Центр занятости через несколько месяцев после сокращения. Работу нашли. До пенсии оставалось еще четыре года.
— Поменялось руководство, сократили. Пришел в Центр занятости, стоял на учете, — вспоминает житель Новосибирска Александр Фролов.
Работы для людей в возрасте пятьдесят плюс, говорят специалисты, много. Для таких людей, как Александр, разработали специальные программы переобучения. Центры занятости сотрудничают с образовательными учреждениями. Но чтобы пройти курсы, необходимо состоять на учете по безработице.
— Компьютерные курсы, бухгалтерские курсы 1С, — говорит директор Центра занятости населения Новосибирска Ирина Соголаева.
Чаще за помощью в трудоустройстве обращаются те, кто долгое время работал в узкой специализации, на вредных производствах, или те, чья профессия уже не востребована у работодателей.
Пройти переобучение может каждый, по профессии, которая востребована на рынке труда. Для людей предпенсионного возраста и пенсионеров предусмотрены отдельные программы. Человек может устроиться в фирму на так называемый срок адаптации и за это время зарекомендовать себя как грамотного специалиста.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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