Север не помеха: оренбургские приставы разыскали алиментщика

Судебный пристав — исполнитель установил место работы должника, который почти год скрывается от исполнения родительских обязанностей.

После увольнения с предыдущего места работы, мужчина, обязанный к уплате алиментов на содержание своего 15-летнего сына, не сообщал о своем трудоустройстве, на связь с судебным приставом не выходил, — рассказали в пресс-службе судебных приставов по Оренбургской области.

По месту регистрации должника его сожительница сообщила, что он работает вахтовым методом на Севере. В Пенсионном фонде место работы установить не удалось. Тогда судебный пристав-исполнитель решила обзвонить все известные ей организации. Результат долго себя ждать не заставил — в одном из предприятий подтвердили, что разыскиваемый гражданин работает у них.

В тот же день постановление об удержании алиментных платежей и суммы накопившейся задолженности, которая составляет свыше 100 тысяч рублей, было направлено по установленному месту работы. На счет взыскательницы уже поступили первые денежные средства — более 30 тысяч рублей.