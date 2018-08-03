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Север не помеха: оренбургские приставы разыскали алиментщика
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Север не помеха: оренбургские приставы разыскали алиментщика 

АиФ-Оренбург 21 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Судебный пристав — исполнитель установил место работы должника, который почти год скрывается от исполнения родительских обязанностей.
После увольнения с предыдущего места работы, мужчина, обязанный к уплате алиментов на содержание своего 15-летнего сына, не сообщал о своем трудоустройстве, на связь с судебным приставом не выходил, — рассказали в пресс-службе судебных приставов по Оренбургской области.
По месту регистрации должника его сожительница сообщила, что он работает вахтовым методом на Севере. В Пенсионном фонде место работы установить не удалось. Тогда судебный пристав-исполнитель решила обзвонить все известные ей организации. Результат долго себя ждать не заставил — в одном из предприятий подтвердили, что разыскиваемый гражданин работает у них.
В тот же день постановление об удержании алиментных платежей и суммы накопившейся задолженности, которая составляет свыше 100 тысяч рублей, было направлено по установленному месту работы. На счет взыскательницы уже поступили первые денежные средства — более 30 тысяч рублей.
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