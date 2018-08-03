«Охрана объектов формальная». В Сургуте экстремалы покорили высотку окружного депутата 

Среди сургутских пользователей соцсетей разгорается спор. Поводом стали выложенные в одном из пабликов фотографии местных экстремалов, сделанные на крыше одной из новостроек. Судя по геолокации, селфи-сессия проходила на строящейся высотке жилого комплекса «Новые ключи». Напомним, объект возводит строительная компания «Новые бизнес-технологии», принадлежащая депутату думы Югры Ринату Айсину.
Интернет-пользователи, восхищаясь «подвигами» руферов, задаются вопросом: а как любители острых ощущений смогли попасть на объект?
Отметим, местные жители уже не раз обращали внимание, что стройка, которая является потенциально опасным объектом, плохо огорожена — есть свободный доступ на площадку, в том числе для детей. Сами экстремалы рассказывают, что сейчас на строящихся домах работы почти не ведутся, а охрана объектов, скорее, формальная. Поэтому забраться на крышу для человека с подготовкой не составляет никакого труда. Напомним, что нынешней зимой в «Новых ключах» уже произошел несчастный случай — взорвалась парогенераторная установка, подававшая пар на верхние этажи. В результате ЧП с травмами был госпитализирован один из строителей, работавших на объекте. Фото: Евгений Поторочин, Людмила Осьминкина