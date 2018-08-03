«Охрана объектов формальная». В Сургуте экстремалы покорили высотку окружного депутата

Среди сургутских пользователей соцсетей разгорается спор. Поводом стали выложенные в одном из пабликов фотографии местных экстремалов, сделанные на крыше одной из новостроек. Судя по геолокации, селфи-сессия проходила на строящейся высотке жилого комплекса «Новые ключи». Напомним, объект возводит строительная компания «Новые бизнес-технологии», принадлежащая депутату думы Югры Ринату Айсину.

Интернет-пользователи, восхищаясь «подвигами» руферов, задаются вопросом: а как любители острых ощущений смогли попасть на объект?