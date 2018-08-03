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Министр труда Наталья Соколова завила о снижении безработицы в Саратовской области
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Министр труда Наталья Соколова завила о снижении безработицы в Саратовской области 

Свободные новости 20 часов назад
Фото: Свободные новости
В первом полугодии 2018 года уровень регистрируемой безработицы в Саратовской области снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявила министр занятости, труда и миграции региона Наталья Соколова на проходящей сегодня, 3 августа, коллегии ведомства.
«В 2018 году ситуация на регистрируемом рынке труда области развивается более благоприятно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в первом полугодии с предприятий региона было высвобождено 2,2 тысячи человек, что в 1,5 раза меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года (3,4 тысячи человек), в режиме неполной занятости на 1 июля работало 3,2 тысячи человек», — отметила Соколова.
При этом, по ее словам, на 22,2% выросло количество вновь созданных рабочих мест (с 8,1 до 9,9 тысяч). Уровень регистрируемой безработицы снизился с 1% до 0,8%, напряженность на рынке труда — с 0,5 до 0,4 незанятых на вакансию.
Несмотря на это, как отметила министр, уровень общей безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации здравоохранения, вырос, увеличив разрыв с уровнем регистрируемой безработицы.
«В связи с этим наша основная задача — повысить имидж службы занятости и сделать ее основным каналом поиска работы. Тем более, что вакансий у нас достаточно», — заявила Наталья Соколова.
Напомним, 26 июля на заседании правительства Саратовской области министрСоколова признала, что в этом году безработица приобрела совершенно нехарактерный для региона размах. По ее мнению, это связано с тем, что «серьезно изменилась методика сбора статистических данных», когда «опрашиваются категории граждан от 16 лет и до плюс бесконечность».
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