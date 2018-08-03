Новгородские власти потратят 12 млн рублей на благоустройство набережной

Администрация Великого Новгорода объявила аукцион на благоустройство участка Софийской набережной от моста Александра Невского до сквера Водников и гостиницы «Интурист». На эти цели выделено 12 миллионов рублей.

Деньги на благоустройство были заложены в федеральном, областном и городском бюджетах. На эту сумму подрядчик до 1 ноября должен будет произвести работы по демонтажу воздушных линий электропередач, переложить инженерные сети и линии связи, создать входную зону, детскую площадку и зону отдыха. Также необходимо будет предусмотреть место для установки памятника, скамеек, урн и туалетов.

Гарантийный срок — 5 лет. При сдаче работ к оплате обязательным условием является предоставление на цифровом носителе фотографий мест производства до и после работ с указанием даты производства работ и привязкой объекта к местности и предоставление схемы производства работ.