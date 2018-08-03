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Новгородские власти потратят 12 млн рублей на благоустройство набережной
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Новгородские власти потратят 12 млн рублей на благоустройство набережной 

РИА «ФедералПресс» 20 часов назад
Администрация Великого Новгорода объявила аукцион на благоустройство участка Софийской набережной от моста Александра Невского до сквера Водников и гостиницы «Интурист». На эти цели выделено 12 миллионов рублей.
Деньги на благоустройство были заложены в федеральном, областном и городском бюджетах. На эту сумму подрядчик до 1 ноября должен будет произвести работы по демонтажу воздушных линий электропередач, переложить инженерные сети и линии связи, создать входную зону, детскую площадку и зону отдыха. Также необходимо будет предусмотреть место для установки памятника, скамеек, урн и туалетов.
Гарантийный срок — 5 лет. При сдаче работ к оплате обязательным условием является предоставление на цифровом носителе фотографий мест производства до и после работ с указанием даты производства работ и привязкой объекта к местности и предоставление схемы производства работ.
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