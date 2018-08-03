УГМК приобрела для шахты «Байкаимская» новый проходческий комбайн за 50 млн рублей

Новая техника предназначена для подготовки очистного фронта в шахте. Это вторая машина данной модели для «Байкаимской». В 2017 году первый КСП-35 был запущен в работу для проведения горных выработок при подготовке очистных забоев №7 и №8.

"Необходимость приобретения новых проходческих комбайнов возникла в связи с работой в шахте механизированного очистного комплекса TIANDI (КНР). Для его размещения требуется выработка большего сечения — высотой 5 метров. Проходческий комбайн КП-21, который мы использовали раньше, не мог полностью обеспечить необходимые параметры сечения, поэтому выработку в «Байкаимской» проходили в два этапа. Новые проходческие комбайны снизят трудозатраты и повысят темпы проведения работ", — приводят в пресс-службе слова гендиректора ООО «Шахта „Байкаимская“ Евгения Волкова

Второй проходческий комбайн КСП-35 будет использоваться для подготовки очистного фронта лавы №7, к отработке которой намечено приступить летом 2019 года. В этом году шахтеры „Байкаимской“ планируют достичь проектного уровня добычи — выдать на-гора 2,5 млн тонн угля.

О компании

ОАО „УК „Кузбассразрезуголь“ — крупнейшая компания в РФ, специализирующаяся на добыче угля открытым способом. В состав компании входят шесть филиалов: „Кедровский“, „Моховский“, „Бачатский“, „Краснобродский“, „Талдинский“, „Калтанский“ угольные разрезы, и шахта „Байкаимская“. Функции единоличного исполнительного органа ОАО „УК „Кузбассразрезуголь“ переданы ООО „УГМК-Холдинг“.

УГМК — российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.