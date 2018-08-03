Готовность жилищно-коммунального хозяйства Среднего Урала к зиме близка к 70%

Подготовка коммунальной инфраструктуры Свердловской области к отопительному сезону 2018-2019 годов ведется в соответствии с графиками. Темпы и объемы ремонтно-восстановительных работ на объектах жизнеобеспечения, запланированных на летнюю кампанию, сопоставимы с показателями прошлого года. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

«Подготовка жилфонда, источников и сетей тепло-, водо— и электроснабжения области идет в плановом порядке и по объемам выполненных работ сопоставима с показателями года. По большинству систем уровень готовности близок к 70%, а по источникам и сетям электроснабжения — к 80-85%», — подчеркнул он.

По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева , мониторинг и контроль ремонтно-восстановительных работ в муниципалитетах осуществляется в непрерывном режиме. По состоянию на 1 августа готовность жилфонда составляет 64,9% (на 01.08.2017 — 64,5%), котельных — 45,1% (на 01.08.2017 — 44,9%), центральных теплопунктов — 64,3% (на 01.08.2017 — 64,2%), тепловых сетей — 65,5% (на 01.08.2017 — 65,4%), водопроводных сетей — 64% (на 01.08.2017 — 63,7%), канализационных сетей — 67,2% (на 01.08.2017 — 67,3%); электрических сетей — 84,5% (на 01.08.2017 — 84,2%). План по замене ветхих тепловых и водопроводных сетей выполнен на 47 и 45% соответственно. Готовность водозаборов, насосных станций и очистных сооружений, по данным органов местного самоуправления, составляет от 70 до 72%. На теплоисточники территорий завезено 26,2 тысячи тонн угля (на 28 дней) и 3 тысячи тонн жидкого топлива (на 36 дней при нормативе 2,5 тысячи тонн на 30 дней).

В общей сложности, напомнил Николай Смирнов , к работе в зимних условиях на Среднем Урале готовится 84,9 миллиона квадратных метров жилищного фонда, 1 564 котельных, 7 434 километра тепловых, 11 806 километров водопроводных, 6 808 километров канализационных сетей. На организацию и проведение ремонтно-восстановительной кампании в регионе направлено около 4,5 миллиарда рублей — почти 1,28 миллиарда из средств областной казны и 3,33 миллиарда — из местных бюджетов и внебюджетных источников.

Кроме того, сообщил министр, решением главы региона Евгения Куйвашева 10 муниципалитетам деньги на подготовку к зиме выделены и из резервного фонда правительства. Общая сумма дополнительной поддержки составляет 212 миллионов рублей.