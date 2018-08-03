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«ДорСтройСервис» выиграл очередной многомиллионный контракт на обслуживание дорог
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«ДорСтройСервис» выиграл очередной многомиллионный контракт на обслуживание дорог 

Псковская губерния 20 часов назад
ООО «ДорСтройСервис» выполнит реконструкцию дороги Загузье — Хотовань — Заклинье — граница Порховского района на участке км 22+000 — км 23+250 в Дновском районе Псковской области: как сообщает «МК в Пскове», за работы компания получит 33 млн 175 тыс.618 рублей. Заплатят компании за счет средств федерального и областного бюджетов. Работы должны выполнить до 30 ноября 2018 года. Ранее ООО «ДорСтройСервис» выиграло контракт на выполнение работ по ремонту дороги в Островском районе Псковской области за 28 млн 650 тыс.рублей. Также в этом году «ДорСтройСервис» выиграл контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Порхов — Дно на участке км 9+893 — км 14+503 в Порховском районе за 28,8 млн рублей. Также фирма выиграла 125-миллионные торги на ремонт дороги в Псковском районе. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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