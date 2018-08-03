Курганские чиновники оставляют лазейки, чтобы застроить Горсад

Сегодня, 3 августа, в Администрации г. Кургана прошли Публичные слушания «Об утверждении правил землепользования и застройки города Кургана». При этом дата и время проведения слушаний была «засекречена». Решение о проведении публичных слушаний, как оказалось было принято еще 31 мая, но на сайте города в разделе «Актуальная информация — Публичные слушания» посетители так ничего и не увидели. Только после вмешательства СМИ, ссылка появилась на сайте.

Тем не менее, малый зал не смог вместить всех желающих принять участие. Граждане стояли в проходах, а часть осталась за пределами зала.

При этом у депутатов городской думы Публичные слушания по самой важной городской проблеме интереса не вызвали, из 25 депутатов, присутствовало только два, да и те не поддержали предложения курганцев.

Провела Публичные слушания директор Департамента архитектуры и градостроительства Елена Иванова . Доклад занял 15 минут. Затем было предложено задавать вопросы. Я задал первый вопрос. К какой зоне относится Горсад, так как на карте отмечено не было, но судя по цвету, это зона Р4 — Зона мест отдыха общего пользования. Звучит для непосвященного красиво. Только отдых! Однако, при внимательном рассмотрении, данная Зона предусматривает, так называемое «не связанных с Деловое управление» — «размещение объектов капитального строительства муниципальным или государственным управлением». Мало того, также возможно «Размещение объектов капитального характера предназначенных для отправления религиозных обрядов: церкви, мечети, молельные дома и пр.»

Докладчик, не стала скрывать и подтвердила, что Горсад по предложенным Правилам застройки это зона Р4, с возможностью застройки объектами капитального строительства. Сразу вмешалась Елена Иванова, которая заявила, что Администрация не допустит застройки Горсада. Перед слушаниями, я имел разговор с Главой города Кургана Сергеем Руденко, он также заверил, что застройки Горсаду не будет. Оснований не верить главе у меня нет. Тем не менее, я отметил, что до конца полномочий и Главы города Кургана и Администрации города остался один год и, вполне понятно, что никто согласовывать застройку Горсада перед выборами не будет. А что будет после выборов? Повышение пенсионного возраста после выборов Президента настраивает на пессимистический лад.

Я предложил зону Горсада перевести в Зону Р5 — Зона объектов рекреационного назначения. Это исключит возможность капитальной застройки. Предложение было занесено в протокол. Теперь ждем реакции муниципальной власти.

Александр Бабочкин поднял аналогичный вопрос по стадионам «Центральный» и «Локомотив». Ситуация примерно такая же, зонирование даже допускает строительство на указанных территориях жилых домов.

Участники Публичных слушаний подняли десятки проблем, связанных с принятием Правил.