ФНС: дважды продлевать проверку по одним и тем же основаниям можно

Фискалы проверяли документы предпринимателя, но не уложились в срок и продлили проверку сначала до четырех месяцев, а потом и до полугода. НК РФ позволяет подобное, но с формулировкой «по исключительному случаю». Проверяемый же посчитал, что одинаковое основание для продления проверки во второй раз исключительным уже не является, и подал жалобу.

Однако налоговики ответили, что в норме НК РФ, на которую ссылается плательщик, не приведен окончательный список оснований для продления проверки. Фактически, чиновники сами решают, зачем им нужно дополнительное время.

Тем не менее, продление проверки не мешает предпринимателю работать и не нарушает его прав. КС РФ ранее выносил постановление с аналогичными выводами.