Наталья Сергунина: высокотехнологичные отрасли — лидеры роста в промышленности Москвы

«Индекс промпроизводства обрабатывающих отраслей в Москве с начала 2018 года вырос на 25,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. В январе — июне этого года наибольший рост в обрабатывающем секторе промышленности показали высокотехнологичные направления. Максимальная положительная динамика наблюдалась в производстве электрооборудования, химических веществ, транспортных средств и оборудования», — сообщила заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина

Она отметила, что по этим направлениям темпы прироста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составили 121, 23 и 18 процентов соответственно.

По словам министра Правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития Владимира Ефимова , неплохую динамику в первой половине года также продемонстрировали производство легковых автомобилей, холодильного и вентиляционного оборудования, упаковочных материалов, торговой и офисной мебели, а также ремонт и монтаж машин и оборудования.

«По этим обрабатывающим отраслям увеличение объемов производства составило от 7 до 10 процентов. Промышленное развитие города идет динамично, с превышением прошлогодних темпов», — подытожил Владимир Ефимов.