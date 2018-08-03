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Судьям предложат альтернативу пожизненному денежному содержанию
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Судьям предложат альтернативу пожизненному денежному содержанию 

Legal.Report 20 часов назад
Правительство РФ на заседании 3 августа рассматривает законопроект, направленный на улучшение материального положений судей, которые находятся в отставке и на пенсии.
Документ разработан Минтрудом России во исполнение постановления Конституционного суда РФ, вынесенного в феврале 2018 года (об этом решении Legal.Report писал здесь). КС указал, что специальный правовой механизм материального обеспечения судей в отставке не предусматривает условий и порядка установления такого обеспечения в случае наступления инвалидности судьи, не связанной с его служебной деятельностью и препятствующей продолжению исполнения им полномочий судьи, в отличие, например, от военнослужащих и приравненных к ним в пенсионном обеспечении лиц, для которых пенсионным законодательством такая возможность предусмотрена.
Законопроектом предлагается дополнить статью 15 закона №3132-I «О статусе судей в Российской Федерации» новым пунктом 5.1, касающимся судей, ставших в период исполнения своих полномочий инвалидами по причинам, не связанным со служебной деятельностью, или ушедших в отставку в связи с неспособностью по состоянию здоровья исполнять полномочия судьи, до приобретения права на выплату ежемесячного пожизненного содержания. За ними закрепляется право на получение ежемесячного содержания по инвалидности в соответствии с этим законом либо на трудовую пенсию по инвалидности, назначаемую с применением закона №126-ФЗ «О гарантиях пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан».
Размер ежемесячного содержания предлагается устанавливать в процентном отношении от суммы ежемесячного денежного вознаграждения в зависимости от группы инвалидности и стажа работы в должности судьи. Так, инвалидам I и II групп будет полагаться 3% за каждый полный год стажа в качестве судьи, инвалидам III группы — 2%. Выплачиваться оно будет в течение периода, на который установлена инвалидность, но не более чем до реализации судьей права на получение ежемесячного пожизненного содержания.
Для пересмотра ежемесячного денежного обеспечения по инвалидности и применения к нему районного коэффициента предлагается внести изменения в ст. 19 закона о статусе судей. Также в новой редакции излагается ч. 5 ст. 2 закона №126 о гарантиях пенсионного обеспечения — экс-судьям предоставляется возможность выбора учета периода службы в страховой стаж для назначения трудовой пенсии по старости или инвалидности либо в выслугу лет для назначения специального вида пенсионного обеспечения (пожизненного содержания судьи).
Таким образом, бывшему судье, которому назначена страховая пенсия с применением положений закона №126 с включением в расчетный пенсионный капитал периодов службы, также подлежащих включению в выслугу лет, и приобретший после назначения этой пенсии право на пенсию за выслугу лет, предоставляется право выбора. Он может обратиться с заявлением об исключении этих периодов из страхового стажа, учтенного при исчислении трудовой пенсии, и использовать их при определении права на пенсию за выслугу лет.
П. 5 ст. 15 закона «О статусе судей в Российской Федерации», включая изменения в него, предусматривается, что пребывающий в отставке судья имеет право на выплату пенсии на общих основаниях или на ежемесячное пожизненное содержание судьи (ежемесячное денежное содержание по инвалидности) в соответствии с законом №3132-I. Поэтому в случае реализации судьей в отставке права на ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячное денежное содержание по инвалидности, возникшее после назначения ему трудовой пенсии по старости или трудовой пенсии по инвалидности, выплата пенсии прекращается.
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