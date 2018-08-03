Свердловская область готова к зиме на 70 процентов

Подготовка жилфонда, источников и сетей тепло-, водо— и электроснабжения области идет в плановом порядке. Готовность жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области к отопительному сезону 2018-2019 годов оценивается на момент 1 августа около 70%. Готовность жилфонда составляет 64,9%, электро сетей — 84,5%, готовность котельных — 45,1%, водопроводных сетей — 64%, тепло сетей — 65,5%. 212 млн, по решению губернатора Евгения Куйвашева , выделено 10 муниципалитетам из резервного фонда. Всего же на ремонтные работы направлено около 4,5 млрд рублей.