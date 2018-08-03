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Свердловская область готова к зиме на 70 процентов
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Свердловская область готова к зиме на 70 процентов 

Уральский меридиан 19 часов назад
Фото: Уральский меридиан
Подготовка жилфонда, источников и сетей тепло-, водо— и электроснабжения области идет в плановом порядке. Готовность жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области к отопительному сезону 2018-2019 годов оценивается на момент 1 августа около 70%.
Готовность жилфонда составляет 64,9%, электро сетей — 84,5%, готовность котельных — 45,1%, водопроводных сетей — 64%, тепло сетей — 65,5%. 212 млн, по решению губернатора Евгения Куйвашева, выделено 10 муниципалитетам из резервного фонда. Всего же на ремонтные работы направлено около 4,5 млрд рублей.
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