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Стал известен график приёма жителей сотрудниками отдела жилищных субсидий.
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Стал известен график приёма жителей сотрудниками отдела жилищных субсидий. 

Администрация поселения Вороновское 20 часов назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
В августе месяце сотрудники отдела жилищных субсидий № 145 «Щербинка» продолжат приём населения по вопросам предоставления льгот по оплате ЖКУ.
Представители центра жилищных субсидий еженедельно проводят приём населения по вопросам оформления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. В соответствии с графиком приёма жители поселения Вороновское могут оформить полагающиеся им льготы 8, 22, и 29 августа.
Сотрудники ГЦЖС принимают по адресу: п. Вороновское, с. Вороново, д.31 стр.1 (здание администрации поселения Вороновское). Время работы: с 10.00 до 15.00
Администрация поселения Вороновское: последние новости
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