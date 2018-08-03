Стал известен график приёма жителей сотрудниками отдела жилищных субсидий.

В августе месяце сотрудники отдела жилищных субсидий № 145 «Щербинка» продолжат приём населения по вопросам предоставления льгот по оплате ЖКУ.

Представители центра жилищных субсидий еженедельно проводят приём населения по вопросам оформления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. В соответствии с графиком приёма жители поселения Вороновское могут оформить полагающиеся им льготы 8, 22, и 29 августа.

Сотрудники ГЦЖС принимают по адресу: п. Вороновское, с. Вороново, д.31 стр.1 (здание администрации поселения Вороновское). Время работы: с 10.00 до 15.00