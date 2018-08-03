Компания «Сименс» начинает реализацию стратегии «Видение-2020+»

Объявлена новая структура «Сименс АГ». Три операционные компании: «Нефтегаз и энергетика», «Интеллектуальная инфраструктура», «Цифровое производство». Стратегические компании: Siemens Healthineers, Siemens Gamesa и создаваемая Siemens Alstom.

* Расширение предпринимательских полномочий на уровне отдельных направлений деятельности: повышение показателей оборота и прибыли.

* Приоритетное расширение бизнеса в сфере цифровых технологий: приобретение компании mendix.

* Новое перспективное направление: интегрированные сервисы для Интернета вещей (IoT).

«Сименс» берет долгосрочный курс на создание добавленной стоимости за счет ускорения темпов роста и обеспечения стабильной прибыльности благодаря оптимизации структуры компании. Главная цель корпоративной стратегии «Видение-2020+» — предоставить отдельным бизнес-подразделениям концерна больше свободы в принятии решений, чтобы, выступая под сильным брендом «Сименс», они могли сосредоточить усилия на своих рынках. В планах также предусмотрено укрепление портфеля за счет инвестиций в новые направления роста, такие как интегрированные сервисы для IoT, распределение энергии и инфраструктурные решения для электрического транспорта. Расширение сегмента решений для промышленной цифровизации, в котором «Сименс» уже занимает лидирующие позиции в мире, внесет дополнительный вклад в развитие компании. Эти меры должны обеспечить в среднесрочной перспективе ежегодный рост оборота и прибыли промышленного бизнеса концерна на 2%. Ожидается, что базовая прибыль на акцию будет расти быстрее оборота.

Стратегическая программа «Видение-2020», запущенная «Сименс» в 2014 году, в целом уже реализована, причем успешнее и быстрее, чем планировалось. «За последние четыре года мы проделали огромную работу. И на сегодняшний день практически все наши бизнес-подразделения существенно повысили свою прибыльность. Удовлетворенность клиентов находится на самом высоком уровне. А наш департамент „Цифровое производство“ занимает ведущие позиции на рынке промышленной дигитализации», — заявил Джо Кэзер , Президент и Председатель Правления «Сименс АГ».

«Наблюдательный совет поддерживает дальнейшее стратегическое развитие компании и выражает уверенность, что программа «Видение-2020+» является отличным способом ускорить трансформацию «Сименс» и укрепить позиции концерна на десятки лет вперед», — отметил Председатель Наблюдательного совета «Сименс АГ» Джим Хагеманн Знабе.

По словам Кэзера, компании часто откладывают необходимые изменения, пока не сталкиваются с очевидными сложностями. «Было бы безответственно почивать на лаврах, — говорит он. — Мир вокруг нас меняется все быстрее, и нам необходимо быть готовыми к любому развитию событий. Мы уверены, что сейчас самое подходящее время, чтобы последовательно формировать будущее нашей компании». Президент «Сименс АГ» считает цифровизацию, которую также сравнивают с Четвертой промышленной революцией, крупнейшей трансформацией индустрии за всю ее историю.

«Останутся не крупнейшие компании, а только те, которые смогут лучше приспособиться к новым условиям. Именно поэтому мы активно развиваем нашу корпоративную культуру и даем нашим бизнес-подразделениям больше предпринимательской свободы. Изменения также затрагивают и распределение рабочих функций», — отмечает Кэзер. Кроме того, на тех рынках, где работает компания, происходит смена парадигмы, связанная с такими глобальными тенденциями, как развитие электротранспорта и распределенных энергосистем. Компания «Сименс» намерена активно использовать эти изменения.

Кэзер уверен, что стратегия «Видение-2020+» объединит интересы всех заинтересованных сторон: «Мы будем еще быстрее и эффективнее в поддержке наших клиентов для достижения их целей, причем не только в сфере цифровизации. Нашим сотрудникам работа в обновленном „Сименс“ откроет широкие горизонты для личных достижений и даст больше возможностей. Это будет выгодно и нашим инвесторам, потому что мы предоставим отдельным бизнесам все необходимые инструменты для достижения лидерских позиций на конкретных рынках», — добавил он.

Новая структура: больше предпринимательской свободы, меньше централизованного управления

Цель новой структуры компании — обеспечить большую предпринимательскую свободу для отдельных бизнес-подразделений «Сименс». В результате будет упразднен существующий уровень департаментов, а региональная структура будет изменена для еще большей ориентации на клиентов. «Постоянно развивая нашу стратегию, мы создаем „Сименс“ нового поколения. Меньше контроля из штаб-квартиры и больше свободы для наших подразделений позволит нам быть сильнее и гибче», — сказал Кэзер.

В корпоративной структуре будет три операционные и три стратегические компании. Реорганизация позволит «Сименс» усилить ориентацию на клиентов и в полной мере соответствовать требованиям тех отраслей, в которых концерн работает. «Времена, когда компаниями, занимающимися продуктовым и проектным бизнесом, программным обеспечением и услугами, с их различными требованиями, можно было управлять централизованно и эффективно, уже закончились», — сказал Президент и Председатель Правления «Сименс АГ».

Новая структура вступит в силу в начале нового финансового года — 1 октября 2018 года. Ее внедрение будет поэтапным и завершится к 31 марта 2019 года. Департаменты «Автоматизация и безопасность зданий» (BT), «Управление электроэнергией» (EM), «Производство энергии и газ» (PG), «Цифровое производство» (DF), а также значительная часть департамента «Непрерывное производство и приводы» (PD) будут объединены в три новые операционные компании. Бизнес-подразделения компании также будут переструктурированы и интегрированы в три операционные компании.

Операционные компании:

«Нефтегаз и энергетика» (GP)

«Интеллектуальная инфраструктура» (SI)

«Цифровое производство» (DI)

Руководители новых операционных компаний продолжат работать в Правлении «Сименс АГ».

В стратегические компании войдут две консолидированные компании — Siemens Healthineers и Siemens Gamesa Renewable Energy, контрольный пакет акций которых принадлежит «Сименс». До завершения объединения с Alstom в данную группу также будет входит департамент «Мобильность».

Расширение сегмента цифровых технологий

Приобретение компании mendix и начало оказания услуг по интеграции Интернета вещей (IoT) позволят «Сименс» значительно расширить свое присутствие на рынке в области промышленной цифровизации. Mendix является лидером в области низкоуровневых платформ для разработки приложений. Технология компании дает возможность программировать приложения в десять раз быстрее, что в будущем позволит заказчикам MindSphere разрабатывать собственные приложения быстрее и дешевле. Стоимость приобретения составляет 0,6 млрд евро. Ожидается, что сделка, подлежащая одобрению регулирующими органами, завершится в первом квартале 2019 финансового года.