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Владимир Панов разъяснил суть распоряжения о подарках чиновникам
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Владимир Панов разъяснил суть распоряжения о подарках чиновникам 

АиФ Нижний Новгород 13 часов назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил, что распространенная в СМИ информация о том, что муниципальным служащим разрешили принимать подарки стоимостью до 40 тысяч рублей, полностью не соответствует действительности.
«Я должен констатировать, что данная новость является ложью, — сказал Владимир Панов. — И мне жаль, что журналисты федеральных изданий, которые всегда отличаются большим профессионализмом, допустили столь грубую ошибку».
По его словам, федеральное законодательство регулирует все вопросы, которые связаны с получением подарков муниципальными служащими. По закону подарки дороже 3 тысяч рублей муниципальным и государственным служащим принимать запрещено. Полученные в рамках официальных мероприятий подарки дороже этой суммы передаются в федеральную или муниципальную собственность.
«Поэтому ни один мэр в России не может ни изменить этот порядок, ни повлиять на него, ни уточнить», — объяснил Владимир Панов.
Глава города сообщил, что документ, на который ссылались СМИ, говорит лишь о порядке учета подарков. Дело в том, что в федеральном подзаконном акте Минэкономразвития есть отдельный пункт, в котором говорится о том, с какого момента подарок учитывается в реестре, а с какого может числиться на бухгалтерском учете. Дума Нижнего Новгорода определила эту сумму в 40 тысяч рублей. Все, что дороже, идет в учет в реестре отдельным порядком с отдельным регламентом, а все, что дешевле, отражается на бухгалтерском учете.
«Фактически все, что было сделано данным документом, это техническая правка, которая привела документы в соответствие», — подчеркнул Владимир Панов, добавив, что ждет от СМИ устранения ошибок и извинений. В противном случае глава города не исключил возможности обращения в суд.
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