Ещё
ФАС выявила сговор при заключении контракта на замену около 100 лифтов в Челябинске
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
06.08 – 13.08
$
64.00
75.33
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

ФАС выявила сговор при заключении контракта на замену около 100 лифтов в Челябинске 

Rambler News Service 19 часов назад
ФАС возбудила дело о сговоре на торгах в отношении челябинского оператора капремонта и ООО «Жилкомсервис», поскольку заказчик по выдуманному предлогу снял с аукциона конкурентов. Речь идет о контракте на 219 млн руб. по ремонту и замене лифтового оборудования на 94 объектах в Челябинске, [пишет] (https://ura.news/news/1052345249) URA.RU.
Издание отмечает, что на аукцион было подано шесть заявок, но допустили только две из них, в том числе «Жилкомсервис». При этом другая компания в торах не участвовала, а «Жилкомсервис» снизил цену на минимальный шаг, до 218 млн руб.
В итоге недопущенные к участию в аукционе компании пожаловались антимонопольному регулятору. ФАС установила, что заявки были отклонены незаконно и предписала региональному оператору отменить протоколы аукциона и рассмотреть еще две заявки. Но заказчик проигнорировал требование и заключил контракт с победившей фирмой.
В регулятор возбудил дело по ч.2 ст. 14.32 КоАП РФ.
Rambler News Service: последние новости
Глава Союза вкладчиков заявил о желании «достучаться до ЦБ» по делу Югры АНО «Цифровая экономика» поддержала кредитование под залог интеллектуальной собственности Fitch повысило рейтинг «Русгидро»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала242
Путин утвердил повышение налога698
«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей53
Дач больше не будет9
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение