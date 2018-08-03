ФАС выявила сговор при заключении контракта на замену около 100 лифтов в Челябинске

ФАС возбудила дело о сговоре на торгах в отношении челябинского оператора капремонта и ООО «Жилкомсервис», поскольку заказчик по выдуманному предлогу снял с аукциона конкурентов. Речь идет о контракте на 219 млн руб. по ремонту и замене лифтового оборудования на 94 объектах в Челябинске, [пишет] (https://ura.news/news/1052345249) URA.RU.

Издание отмечает, что на аукцион было подано шесть заявок, но допустили только две из них, в том числе «Жилкомсервис». При этом другая компания в торах не участвовала, а «Жилкомсервис» снизил цену на минимальный шаг, до 218 млн руб.

В итоге недопущенные к участию в аукционе компании пожаловались антимонопольному регулятору. ФАС установила, что заявки были отклонены незаконно и предписала региональному оператору отменить протоколы аукциона и рассмотреть еще две заявки. Но заказчик проигнорировал требование и заключил контракт с победившей фирмой.

В регулятор возбудил дело по ч.2 ст. 14.32 КоАП РФ.