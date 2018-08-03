Предприятиям Среднего Урала предложили оптимизировать работу

Предприятия Свердловской области смогут оптимизировать свою работу и перейти на бережливое производство. В этом им поможет проект по повышению производительности труда, который на Среднем Урале реализуется как пилотный, об этом сообщает в пятницу, 3 августа, «АиФ-Урал»

Проект реализуется в рамках «майских указов» Владимира Путина , в которых говорится, что к 2024 году показатель производительности труда на российских производствах должен увеличиться на 5%. Для этого был специально создан Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК), который и курирует работу. Свердловская область станет одним из регионов, где будет реализовываться пилотная версия программы. «На федеральном уровне готовится программа „Повышение производительности труда и поддержка занятости“. Свердловская область по поручению губернатора Евгения Куйвашева подала заявку на включение в число пилотных регионов, которая была поддержана. В настоящий момент мы готовим свою, региональную, часть программы, направленную на включение свердловских предприятий в эту работу», — заявил замруководителя администрации губернатора Евгений Гурарий.

Теперь у свердловских промышленных, сельскохозяйственных, строительных, транспортных и других предприятий в течение двух недель будет возможность подать заявку на участие в проекте. После этого на предприятия будут отправлены специалисты федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК), которые помогут выявить потери в производственном процессе, оптимизировать работу предприятия и подготовить специалистов, которые знают механизмы и умеют использовать инструменты бережливого производства. ««Наша задача — добиться снижения доли затрат, снижения уровня брака, снижения уровня незавершенного производства и повышения, таким образом, производительности труда на предприятии. За полгода мы организуем образцовый поток на предприятии и воспитываем специалистов, которые в дальнейшем самостоятельно применяют этот опыт. Мы формируем культуру производства, чтобы каждый человек мог дать предложения по улучшению, которые будут приняты руководством компании и внедрены в работу», — прокомментировал гендиректор ФЦК Николай Соломон.