Рабочая группа подготовила проект соглашения об уточнении границ Псковской и Ленинградской областей 

На территории Псковской области создана межведомственная рабочая группа по обеспечению внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о границах между Псковской областью и смежными субъектами Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра. По данным ведомства по состоянию на август 2018 в ЕГРН отсутствуют сведения о смежных с Псковской областью границах субъектов Российской Федерации. Представители филиала Росреестра по Псковской области уже поучаствовали в заседаниях Рабочей группы, где рассмотрели материалы по уточнению границ, провели анализ картографических материалов и документов, устанавливающих границы между Псковской и Ленинградской областями. Проект соглашения об уточнении границы между регионами направили на утверждение губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко и врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову. В июле также состоялось первое заседание по вопросу координации работ по уточнению границы между Псковской и Новгородской областями. Таким образом регионы минимизируют количество территориальных и земельных споров, способствуют эффективному управлению земельными ресурсами региона и, как следствие, стимулируют поступление инвестиций в местную экономику.