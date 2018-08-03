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В нижегородской администрации прокомментировали информацию о подарках чиновникам
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В нижегородской администрации прокомментировали информацию о подарках чиновникам 

РИА «ФедералПресс» 19 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Департамент правового обеспечения администрации города прокомментировал информацию о презентах нижегородским чиновникам. В сообщении со ссылкой на действующий федеральный закон подчеркивается, что все подарки, стоимостью более трех тысяч рублей, передаются в муниципальную или федеральную собственность.
По утверждению представителей департамента, ряд СМИ использовали в своих материалах некорректную информацию о внесенных изменениях в городской устав по части стоимости презентов для муниципальных служащих.
«Причиной ошибки стало неправильное понимание внесенных изменений, которые касались порядка учета муниципального имущества, полученного в виде подарков», — говорится в сообщении.
Представители департамента принесли свои извинения за допущенную ошибку. Напомним, ранее на официальном сайте администрации появилось распоряжение, согласно которому стоимость подарков для сотрудников нижегородской мэрии возросла с 3 до 40 тысяч рублей.
Фото:pixabay.com
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