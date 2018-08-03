В Челябинске выявлен сговор регоператора капремонта с подрядчиком

Управление Федеральной антимонопольной службы России по Челябинской области возбудило дело по факту сговора между СНОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской бласти» и ООО «Жилкомсервис», — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу антимонопольного ведомства.

Установлено, что регоператор в июне-июле 2018 года проводил электронный аукцион на выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт в Челябинске — всего 94 объекта с начальной ценой закупки 219,7 миллиона рублей. Из шести поданных заявок для участия в аукционе было допущено только две — ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» и ООО «Жилкомсервис». При этом ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» непосредственно в аукционном торге не участвовало.

С жалобами в УФАС обратились не допущенные к торгам ООО «РУСКО ЛИФТ» и ООО «СКМ». Их заявки регоператор отклонил ввиду отсутствия сведений об этих хозяйствующих субъектах в реестре квалифицированных подрядных организаций. На самом деле компании были включены в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в закупках на обслуживание, ремонт или замену лифтового оборудования и лифтовых шахт.

Заказчику было предписано рассмотреть заявки ООО «РУСКО ЛИФТ» и ООО «СКМ», а составленные в ходе проведения аукциона протоколы отменить, но этого не сделано и контракт заключен с ООО «Жилкомсервис», предложившим снижение цены на минимальный шаг аукциона — до 218,6 миллиона рублей.

Эти действия являются грубым нарушением закона о защите конкуренции. Регоператору капитального ремонта грозит штраф в размере от одной десятой до половины начальной стоимости предмета торгов, но не менее ста тысяч рублей.