Гиря на ноге. Как владельцу выйти из бизнеса без потерь

Вопрос выхода из операционного управления бизнесом волнует едва ли не каждого владельца российского бизнеса, который достиг определенного уровня развития своей компании. Это уровень, когда вместе с увеличением числа сотрудников и объема продаж возрастает количество текущих задач и проблем, которые владельцу приходиться решать самому. В какой-то момент возникает сильная перегрузка и непонимание, как дальше тащить на себе эту махину бизнеса. Возникает чувство, что не собственник имеет бизнес, а бизнес имеет его.

В самом начале развития бизнеса собственник горит мечтами о великих достижениях. У него есть планы и много энергии работать с утра до ночи. Он сам делает все подряд: он и продажник, и бухгалтер, и монтажник; и швец, и жнец, и на дуде игрец. И это нормально в начале создания компании.

По мере расширения и роста дохода владелец нанимает все больше сотрудников. При этом он не ожидает, что ему придется отвечать за результаты работы сотрудников. Когда он ставит им задачи, то рассчитывает на уровень ответственности и понимания, который позволит им без лишнего контроля со своей стороны создавать ожидаемый результат. Расхожее высказывание: «Я им деньги плачу за то, чтобы они работу делали, как надо. Почему я должен с каждым нянчиться, как с младенцем?»

Однако не все сотрудники выполняют работу так, как надо владельцу. Ему приходится вмешиваться в процесс и порой делать работу за них. Когда собственник компании так делает, то не осознает, что снижает ответственность и мотивацию к продуктивной работе своих сотрудников и становится, главным образом тем, кто тушит «пожары»: с утра до вечера разбирает завалы и устраняет авралы. Даже преданные, ответственные сотрудники в условиях постоянных авралов, желая помочь владельцу, слишком много берут на себя и не справляются с задачами в срок. И снова владельцу приходиться разруливать негативные моменты, которые возникли из-за этого.

В такой ситуации проблемы надвигаются быстрее, чем владелец успевает их решить. Если он уезжает в отпуск на пару недель, то по возвращению сталкивается с тем, что «ужас нашего городка» стал ужаснее в несколько раз. Тяжелые ситуации в его отсутствие только усугубились. У него вырабатывается идея, что компания — это тяжелая гиря, привязанная к его ноге, и он от этой гири никуда не сможет деться.

И даже если валовый доход компании продолжает расти, из-за хаоса, неорганизованности и отсутствия финансового планирования настолько вырастают накладные расходы, что в итоге компания терпит одни убытки. В результате собственник головы не может поднять от однообразной текучки и пожарных ситуаций, снять бизнес с ручного управления и заняться тем, чем ему следует — стратегией и наведением порядка в управлении бизнесом.

Как же такому владельцу выйти из режима «справляйся» в режим стратегического управления бизнесом без потери контроля? Как сделать так, чтобы каждый сотрудник знал и выполнял должностные обязанности на отлично, а если возникают пожарные ситуации, то они бы тушились руководителями без вмешательства владельца?

Как можно выйти из бизнеса

К первому способу выхода из бизнеса владельцы прибегают довольно часто, поскольку он лежит на поверхности: найти готового генерального директора. Это рискованный и нестабильный способ. Даже если удалось найти директора, чаще всего становится хуже. Появляется проблема с платежеспособностью, увольняется часть персонала. Эту ситуацию можно назвать «замаскированной дырой», поскольку возникает ощущение, что за область кто-то отвечает и героически борется с проблемами, но на самом деле создается лишь видимость деятельности.

Выявить дыру на месте руководящей должности не просто, так как владелец не имеет четкого представления о том, как контролировать работу директора. Собственник лишь осознает, что количество неприятностей не уменьшается и порядка больше не становится. В результате владелец отодвигает директора и снова занимает его место, приобретая еще большее количество проблем.

Иногда случается, что повезло. Приходит опытный и продуктивный директор. Он наводит некоторый порядок и увеличивает прибыль. В этом случае возникает риск, что собственник станет «заложником» такого директора. Есть опасность, что топ-менеджер начет устанавливать свои правила, манипулировать владельцем и оказывать на него давление.

Не самый плохой расклад, если директор станет партнером, хуже — если откроет свой бизнес или «отожмет» имеющийся.

Второй способ выхода из текучки и передачи операционной деятельности сотрудникам безопасен и максимально эффективен.

Это систематизация бизнеса, то есть приведение его в такое состояние, когда компания работает как отлаженный часовой механизм и увеличивает платежеспособность без участия владельца. При этом влияние человеческого фактора сведено к минимуму: смена сотрудников не приводит к снижению эффективности и остановкам в работе. Когда бизнес систематизирован, каждому сотруднику становиться понятно, кто за что отвечает и как результаты его труда влияют на общее дело.

Путь собственника к системному бизнесу пролегает через несколько этапов:

Сначала владелец описывает основной бизнес-процесс и на его основе разрабатывает организующую структуру, которая должна отражать весь цикл производства и администрирования. Затем он разрабатывает и внедряет систему показателей работы каждого подразделения и каждого сотрудника; затем появляется система координаций как способ принятия решений и согласования действий; потом разрабатывается и внедряется система финансового планирования, которая позволяет оптимизировать расходы и увеличить доход. Частью систематизации бизнеса является технология введения в должность директора и других руководителей.

Разработка системы и ее внедрение занимает около года. В результате компания становится прозрачной и управляемой. Даже если владелец продолжает выполнять функцию директора, это совмещение не нарушает порядок и не приводит к перегруженности собственника.

Хорошим примером систематизированного бизнеса может быть одна из сетей салонов элитной оптики в Оренбурге.

До систематизации у компании было четыре салона. Владелец — женщина — сильный предприниматель, ей хотелось расти. И за два месяца она решила открыть еще три салона. В результате на нее свалилось такое количество оперативных вопросов, что она была в шоке. После запуска трех салонов общий оборот вырос, но прибыль значительно упала, поскольку очень сложно контролировать расходы и отслеживать неэффективные действия, если запуск производиться без системы. Владелица даже в какой момент подумала, не перестать ли ей заниматься этим бизнесом, или, может быть хватит расти.

В дальнейшем она все же нашла возможность систематизировать бизнес. Результатом систематизации стало то, что она передала оперативное управление директору. И сейчас занимается только вопросами стратегического управления.

Подчеркну, когда владелец выходит из оперативного управления, это не значит, что он перестает заниматься компаний. За ним обязательно должны остаться контролирующие функции.

Ключевой функцией владельца является уже названная функция стратегического планирования и контроль за выполнением шагов стратегии. Кроме того, это контроль за финансовыми потоками, работа над совершенствованием системы построения компании и инструментами управления. Если, например, в систему показателей, изначально разработанную владельцем, собираются внести изменения, то это делается только с одобрения владельца. Наем ключевых менеджеров, принципиальные изменения в маркетинге также происходят через владельца.

Собственнику не надо осуществлять контроль на ежедневной основе, но хотя бы раз в две недели он должен смотреть, как реализуется его стратегия.

Работа владельца — это не повторяющиеся скучные действия, а больше творчество, так как вопросы видения будущего, расширения и захвата новых высот относятся к творчеству, высшему искусству управления. Никто, кроме самого собственника не сможет взять на себя эти вопросы.

И обычно владельцы, освобожденные от рутины, с удовольствием выполняют свои прямые обязанности и исполняют роль постановщика целей. Они знают: без своей стратегии и системы попадешь под влияние чужой тактики и бессистемности. И мир уступает дорогу тем, кто хорошо организован и знает, куда идет.