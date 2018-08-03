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Зарплата аграриев к 2025 году достигнет 22 тысяч рублей
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Зарплата аграриев к 2025 году достигнет 22 тысяч рублей 

Свободные новости 19 часов назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 3 августа, в Общественной палате Саратовской области состоялось заседание по вопросам реализации пилотной государственной программы в области сельского хозяйства на 2019-2025 годы. С планами и целями членов ОП ознакомила замминистра сельского хозяйства области по экономике и финансам Наталья Кадникова.
Всего, по словам чиновницы, со следующего года планируется запустить пять государственных программ, в том числе и пилотную программу Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области». На программу намерены потратить около 5,6 миллиардов рублей из областного бюджета до 2025 года. В рамках проекта планируется увеличение производительности как в сфере растениеводства, так и в сфере животноводства, возведение объектов социальной сферы и жилья для молодых специалистов. Всего за период действия программы будет построено восемь ФАПов и 10 километров газопровода.
«Заработная плата сотрудников до 25-го года достигнет 22 тысяч рублей», — отметила замминистра.
У членов общественной палаты возникла масса вопросов по реализации программы на территории региона. Председатель комиссии Александр Качанов заметил, что на общественном совете программу раскритиковали, а поправки, которые советовали внести министерству, так и не были внесены. Также Качанова удивила указанная в проекте программы зарплата сельхозработников.
«На 1 января 2018 года зарплата средняя сложилась 16,5 тысяч рублей. Ориентир на этот год мы ставим 18 тысяч. Конечно, по сравнению с другими отраслями экономики и другими регионами это ниже. Но надо задачи ставить такие, которые мы можем достигнуть. Если будет больше, то это только лучше», — добавила Кадникова.
Александр Степанов отметил, что сама концепция программы неверна. Он сравнил динамику регионального и федерального проектов, в котором Саратовская область «пролетает».
Араик Косян привел действие программы на примере одного из сел Краснокутского района. По словам общественника, там нет не только ФАП, но и воды, газа, нормальных дорог, связи. Также Косян попросил министерство уделить особое внимание малым формам предприятий, таких как ЛПХ.
Подводя итоги, Александр Качанов попросил серьезней отнестись к замечаниям и внесенным правкам в программу, откорректировав ее.
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