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ФНС добивается банкротства фрайчайзи KFC в Краснодарском крае
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ФНС добивается банкротства фрайчайзи KFC в Краснодарском крае 

Деловая газета. Юг 19 часов назад
Фото: Деловая газета.Юг
Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) №1 по Краснодара направила в региональный Арбитражный суд иски с требованием признать банкротами ООО «Гурман KFC ЮФО», ООО «Гурман KFC» и ООО «ГК „Гурман“. Группа компаний владеет франшизой сети ресторанов быстрого питания KFC в Краснодарском крае, сообщает РБК Краснодар.
По информации „СПАРК-Интерфакс“, в общей сложности три юридических лица имеют долг по налогам и сборам на сумму более 41 млн рублей. Кроме того, исполнительные производства на общую сумму в 54 млн рублей открыты в отношении других юрлиц группы компаний.
Ранее ООО „ГК „Гурман“ пыталось в суде признать недействительным решение налоговой и приостановить его вступление в силу. По данным издания, в августе 2017 году по итогам выездной проверки инспекция ФНС №1 доначислила 39 млн рублей налогов. В качестве обеспечительных мер был наложен запрет на отчуждение имущества.
В ноябре минувшего года компания пыталась оспорить решение налоговой и выступала за обеспечительные меры в виде отсрочки уплаты налогов. Суд согласился и отложил исполнение решения налоговой до завершения судебных разбирательств. Следующее заседание назначено на 7 августа 2018 года.
Аналогичные разбирательства проходят и по другим юрлицам. В случае с ООО „Гурман KFC“ и ООО „Гурман KFC ЮФО“ апелляция встала на сторону налоговой, отменив решение суда первой инстанции.
ООО „ГК „Гурман“ было зарегистрировано в Краснодаре в 2010 году, ООО „Гурман KFC ЮФО“, ООО „Гурман KFC“ — в 2012 году. Руководителем и учредителем двух последних юрлиц является Светлана Попова. Все три юрлица демонстрируют за последние годы положительные финансовые результаты. KFC в Краснодарском крае ООО „Гурман“ представляет с 2006 года, в сети насчитывается 35 ресторанов.
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