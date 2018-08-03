Очередная организация-перепродавец электроэнергии в Шумихе накопила долги

ООО «Энергия+» в городе Шумиха накопило перед Энергосбытовой компанией «Восток» долги, сумма и сроки которых предусматривают введение ограничений энергопотребления. По состоянию на 31 июля 2018 года из более чем 780 потребителей-физлиц, находящихся на обслуживании ООО «Энергия+», задолженность перед ЭК «Восток» отсутствует только по 4 адресам.

В связи с этим АО «ЭК „Восток“ направило в адрес ООО „Энергия+“ уведомления об ограничении энергоснабжения адресов, по которым организация-перепродавец допускает неполную оплату. Копии уведомлений получат и жильцы, за которых „Энергия+“ платит меньше, чем потребляется по показаниям счетчиков.

Как сообщили „Уралинформбюро“ в пресс-службе ЭК „Восток“, для всех индивидуальных жилых домов были установлены современные электросчетчики с функцией дистанционной передачи показаний, и теперь компания располагает точными сведениями о потреблении электроэнергии конечными клиентами в Шумихе. При этом по каждому индивидуальному дому между „Востоком“ и „Энергией+“ заключен отдельный договор, и оплата от „Энергии+“ в адрес гарантирующего поставщика ведется раздельно.

Таким образом, в распоряжении АО „ЭК „Восток“ есть точные сведения, по каким адресам образовалась задолженность со стороны „Энергии+“. В то же время гарантирующий поставщик располагает информацией, что есть потребители, которые добросовестно и в полном объеме оплачивают в адрес „Энергии+“ свое энергопотребление, но эта организация, в свою очередь, не в полном объеме перечисляет деньги в „Восток“, нарушая тем самым договорные отношения с гарантирующим поставщиком.

Чтобы под ограничения не попали ответственные плательщики, Энергосбытовая компания „Восток“ просит потребителей „Энергии+“, своевременно оплачивающих электроэнергию, но получивших копии уведомлений об ограничении энергоснабжения, подтвердить свои оплаты с апреля 2018 года.

Оригиналы или копии/фото квитанций c пометкой об оплате, кассовые чеки, ФИО и адрес оплатившего потребителя необходимо предоставить в ЭК „Восток“ любым из удобных способов: — через операторов в офисах, расположенных по адресам: Шумиха, улица Тутынина, 19; Шумиха, улица Квартал Новостороек, 17; — через Viber и WhatsApp на номер +7 912 836-01-03; — по электронной почте vost.upr@vostok-electra.ru.

Ограничение энергоснабжения не коснется потребителей, подтвердивших свою платежную дисциплину.

Кроме того, в офисах ЭК „Восток“ можно уточнить, как „Энергия+“ оплачивает потребление электроэнергии по определенному договору, и соотнести эту информацию со своими платежами в адрес организации-перепродавца. Многофункциональные приборы учета, установленные на опорах у домов потребителей, автоматически передают показания в ЭК „Восток“.

Теперь каждый клиент „Энергии+“ может сопоставить, сколько электроэнергии потребил, сколько оплатил и какую часть его потребления „Энергия+“ оплатила в ЭК „Восток“. Специалисты АО „ЭК „Восток“ готовы проконсультировать по всем интересующим вопросам, касающимся энергоснабжения.