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Мошенник обокрал жительницу Вольска с помощью объявления о продаже антикварной куклы
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Мошенник обокрал жительницу Вольска с помощью объявления о продаже антикварной куклы 

Свободные новости 18 часов назад
Фото: Свободные новости
В Вольске 25-летняя женщина перевела 2,5 тысячи рублей мошеннику, пообещавшему продать за эти деньги редкую антикварную куклу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.
«Королева Луиза (Queen Louise) известной фабрики — одна из самых желанных кукл для коллекционеров. Прообразом этой куклы послужил реальный исторический персонаж Луиза Августа Вильгельмина Амалия Мекленбургская — принцесса, супруга Фридриха Вильгельма III и королева-консорт Пруссии. Обычно эта кукла стоит огромных денег», — отмечают правоохранители.
После перевода денег «продавец» перестал отвечать на сообщения жительницы Вольска.
«Если вы решили совершить покупку через интернет, взвесьте все «за» и «против». Если сумма покупки большая, просите об оплате товара в отделении службы доставки (наложенный платеж). Не делайте предоплат, даже частичных, когда продавец хочет денег с формулировкой забронировать, то есть оставить за вами приглянувшуюся вещь. Ни при каких обстоятельствах нельзя передавать третьим лицам секретную информацию, размещенную на обратной стороне вашей банковской карты, а также передавать коды, которые приходят вам на телефон в смс-сообщениях. Также не следует подходить к банкомату и вводить данные, которые вам передают мошенники. Поступая так, вы предоставляете мошенникам доступ к своим деньгам», — напоминают в ГУ МВД.
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