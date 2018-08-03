Мошенник обокрал жительницу Вольска с помощью объявления о продаже антикварной куклы

В Вольске 25-летняя женщина перевела 2,5 тысячи рублей мошеннику, пообещавшему продать за эти деньги редкую антикварную куклу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

«Королева Луиза (Queen Louise) известной фабрики — одна из самых желанных кукл для коллекционеров. Прообразом этой куклы послужил реальный исторический персонаж Луиза Августа Вильгельмина Амалия Мекленбургская — принцесса, супруга Фридриха Вильгельма III и королева-консорт Пруссии. Обычно эта кукла стоит огромных денег», — отмечают правоохранители.

После перевода денег «продавец» перестал отвечать на сообщения жительницы Вольска.

«Если вы решили совершить покупку через интернет, взвесьте все «за» и «против». Если сумма покупки большая, просите об оплате товара в отделении службы доставки (наложенный платеж). Не делайте предоплат, даже частичных, когда продавец хочет денег с формулировкой забронировать, то есть оставить за вами приглянувшуюся вещь. Ни при каких обстоятельствах нельзя передавать третьим лицам секретную информацию, размещенную на обратной стороне вашей банковской карты, а также передавать коды, которые приходят вам на телефон в смс-сообщениях. Также не следует подходить к банкомату и вводить данные, которые вам передают мошенники. Поступая так, вы предоставляете мошенникам доступ к своим деньгам», — напоминают в ГУ МВД.