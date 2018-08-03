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Пять финансовых пирамид выявили на Кубани в I полугодии 2018 года
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Пять финансовых пирамид выявили на Кубани в I полугодии 2018 года 

Деловая газета. Юг 18 часов назад
Фото: Деловая газета.Юг
В Краснодарском крае в первом полугодии 2018 года было выявлено девять недобросовестных финансовых организаций, пять из которых — финансовые пирамиды. Такую информацию озвучили на заседании рабочей группы, которая оказывает содействие пострадавшим от недобросовестных организаций на финансовом рынке, сообщает пресс-служба администрации региона.
За первые шесть месяцев текущего года было получено 29 обращений по поводу деятельности недобросовестных финансовых организаций, что в два раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года.
«Самое главное — предотвратить дальнейшее вовлечение граждан в незаконные финансовые пирамиды», — отметил на заседании начальник управления региональной безопасности Николай Колганов.
По данным пресс-службы, с целью для повышения финансовой грамотности кубанцев с начала года провели более 100 мероприятий, было подготовлено 200 тыс. буклетов с информацией о признаках финансовых пирамид. Они будут раздаваться жителям в МФЦ, администрациях и других местах.
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