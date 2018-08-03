Ещё
Волонтеры Башкортостана займутся сохранением объектов культурного наследия
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

Волонтеры Башкортостана займутся сохранением объектов культурного наследия 

РИА Новости 18 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив и Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан 31 июля подписали соглашение о стратегическом партнерстве, сообщает портал «Добровольцы России».
Предметом соглашения стало развитие добровольческого движения в регионе, совершенствование механизмов взаимодействия добровольческих организаций в сфере государственной охраны, популяризации и сохранения историко-культурного наследия республики, привлечение волонтеров к мероприятиям и работам по сохранению региональных объектов культурного наследия, их популяризации, мониторингу и оценке состояния.
В свою очередь директор республиканского центра Ильшат Биккулов обозначил основные направления участия волонтеров в сохранении объектов историко-культурного наследия, а также подчеркнул актуальность данного вопроса.
Последние новости
Большое наказание России: спрогнозирован скорый обвал рубля На Украине массово отметили "неправильный" День ВДВ Юмористы Петросян и Степаненко делят имущество в суде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала242
Путин утвердил повышение налога700
«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей53
Дач больше не будет9
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение