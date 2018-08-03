Долгая окупаемость является основным риском при инвестировании в портовую инфраструктуру

По его словам, во всем мире инфраструктурные проекты имеют весьма длительные сроки окупаемости, около 20 лет или даже больше. «В нашей стране частный инвестор не готов вкладывать деньги в проекты с такими сроками окупаемости. У нас считается приемлемым срок окупаемости 8-10 лет. А это уже совсем другие параметры проекта, другие принципы формирования тарифа на перевалку. Завышенный тариф автоматически закладывается в проект еще на этапе определения его первоначальных параметров, на этапе бизнес-плана и переговоров с банками. Т.е. стивидор подрывает собственную конкурентоспособность на рынке», — пояснил он.

А. Головизнин отметил, что есть проблемы и с финансированием. Поскольку деньги у нас в стране дороже и короче чем на развитых рынках. Нет механизмов специально настроенных на финансирование инфраструктурных проектов. А это одна из причин, почему проекты рассчитываются на короткий срок окупаемости.