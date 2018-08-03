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СМИ: франчайзи KFC в Краснодарском крае требуют признать банкротом
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СМИ: франчайзи KFC в Краснодарском крае требуют признать банкротом 

РИА «ФедералПресс» 17 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В кубанский Арбитражный суд был подан иск от инспекции федеральной налоговой службы № 1 по Краснодару. В нем налоговая требуют признать банкротами ООО «Гурман KFC ЮФО», ООО «Гурман KFC» и ООО «ГК „Гурман“. Отмечается, что группа компаний владеет в Краснодарском крае франшизой KFC, сообщают СМИ.
Так, три юридических лица задолжали по налогам и сборам более 41 миллиона рублей. При этом, в отношении других юрлиц обществ открыты исполнительные производства на сумму в 54 миллиона рублей.
Некоторое время назад ООО „ГК „Гурман“ пыталось признать недействительным решение налоговой службы. В августе прошлого года ИФНС России № 1 по Краснодару доначислила 39 миллионов рублей налогов. В этот же месяц, для обеспечительных мер, был наложен запрет на отчуждение имущества.
В ноябре того же года фирма оспорила решение налоговой. Она выступила за обеспечительные меры в виде отсрочки уплаты налогов. Тогда суд отложил исполнение заключения налоговой пока не закончатся судебные разбирательства. Отмечается, что следующее заседание назначено на 7 августа.
“ФедералПресс» напоминает, что в Калининграде появился KFC. И закрылся через четыре дня.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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