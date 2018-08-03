Неизвестные рассылают жителям Петрозаводска странные смс-сообщения

На телефоны пенсионеров Петрозаводска начали поступать сообщения о том, что им приостановлена выплата пенсии и для выяснения этого вопроса нужно с паспортом обратиться в Пенсионный фонд. С вопросами о том, что случилось с пенсией, на этой неделе в управление ПФР в Петрозаводске обратилось несколько человек.