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Неизвестные рассылают жителям Петрозаводска странные смс-сообщения
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Неизвестные рассылают жителям Петрозаводска странные смс-сообщения 

Карельские вести 18 часов назад
Фото: Карельские вести
Пенсионный фонд просит граждан не верить мошенникам.
На телефоны пенсионеров Петрозаводска начали поступать сообщения о том, что им приостановлена выплата пенсии и для выяснения этого вопроса нужно с паспортом обратиться в Пенсионный фонд. С вопросами о том, что случилось с пенсией, на этой неделе в управление ПФР в Петрозаводске обратилось несколько человек.
Отделение ПФР по Карелии сообщает, что Пенсионный фонд России никакого отношения к этим смс-сообщениям не имеет, пенсии жителям республики выплачиваются без перебоев и в полном объеме, а в случае получения подобных сообщений необходимо информировать об этом правоохранительные органы.
По материалам: ptzgovorit.ru
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