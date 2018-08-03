В Вологде началась рассылка налоговых уведомлений на уплату налогов физическими лицами.

Письма с логотипом Федеральной налоговой службы на конверте направляются филиалом ФКУ «Налог-сервис» из Санкт-Петербурга и доставляются ФГУП «Почта России» . К налоговому уведомлению прилагаются платежные документы на уплату налогов. В этом году вологжанам необходимо заплатить налоги не позднее 3 декабря.

Пользователям электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте nalog.ru, не уведомившим налоговые органы о желании получать документы на бумажных носителях, налоговые уведомления предоставляются только в электронной форме.

В форму налогового уведомления внесены некоторые изменения. Как и прежде, оно содержит информацию об объектах недвижимости, транспортных средствах и земельных участках, находившихся в собственности в 2017 году. Однако теперь, помимо расчета налога на имущество, транспортного и земельного налогов, в уведомление включен расчет налога на доходы физических лиц, исчисленного, но не удержанного налоговым агентом. Ранее физические лица были обязаны самостоятельно декларировать такой доход и платить с него налог до 15 июля. По новым правилам, если организация или индивидуальный предприниматель выплатил физическому лицу доход и сообщил в налоговый орган о невозможности удержать налог, в этом случае налог рассчитывается налоговым органом и указывается в налоговом уведомлении.

Федеральная налоговая служба разработала промо-страницу «Налоговое уведомление 2018». Не посещая налоговую инспекцию, здесь можно найти ответы на все вопросы, связанные с полученным уведомлением, разобраться в порядке расчета и перерасчета налогов, узнать об изменениях в законодательстве, касающихся данного вопроса. Новая промо-страница размещена на официальном сайте ФНС России.