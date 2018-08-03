Клайпедский порт готовится к реконструкции двух причалов

Директор департамента строительства и эксплуатации порта Гедрюс Смагурис BNS сказал, что во время реконструкции будет углубляться и дно у причалов. После реконструкции и дноуглубительных работ в Дровяном заливе к этим причалам смогут пришвартоваться суда Post-Panamax, поэтому контейнерный терминал Клайпеды сможет увеличить объём обработки грузов. Клайпедский порт планирует в ближайшее время объявить конкурс подрядчика на проведение работ по реконструкции, а контракт с подрядчиками планируется подписать в декабре этого года. Ожидается, что реконструкция будет завершена в течение более двух лет. Стоимость проекта пока не раскрывается.