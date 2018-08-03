Активисты выкладывают камнями дно будущего пруда на Древлянке

К осени маршрут «Тропа Ивана-царевича» в Петрозаводске соединит два новых жилых комплекса.

Работы по обустройству велопешеходной дорожки «Тропа Ивана-царевича» на Древлянке продолжается. Помощь строителям оказывают местные жители, сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска. Так, на этой неделе активисты завершили расчистку территории рядом с будущим «маршрутом здоровья», убрав мусор и сучья, начали выкладывать камнями дно будущего пруда.

Напомним, создание велопешеходной дорожки протяженностью два километра ведется в рамках программы поддержки местных инициатив. Стоимость объекта — чуть более 1,6 миллиона рублей. Завершение строительства предусмотрено в сентябре.