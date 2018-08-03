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Потребляй, но проверяй!
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Потребляй, но проверяй! 

Вечерняя Москва 18 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
20-21 сентября 2018 года в Marriott Krasnaya Polyana 5*— Сочи Казино и Курорт состоится одно из знаковых мероприятий в области современного потребительского рынка — двухдневный Форум и Церемония награждения Премии «Права потребителей и качество обслуживания».
Потребительский рынок растет с каждым днем и диктует предпринимателям новые правила производства товаров и оказания услуг. Соответствовать современным потребительским запросам становится все сложнее, и многие вопросы так и не находят ответа. Решение есть! Премия и Форум «Права потребителей и качество обслуживания» учреждены для решения наиболее актуальных проблем потребительского рынка и расстановки приоритетов в системе первоклассного сервиса и качества предлагаемого товара.
Цель Форума — создать площадку для живого диалога российских и международных ведущих специалистов в области маркетинга, PR, для реализации правовых основ защиты потребительских инициатив с представителями государственных и общественных организаций и СМИ, заинтересованных в развитии цивилизованного потребительского рынка в России.
Второй день Форума ознаменован торжественной церемонией вручения наград 9-ой ежегодной Премии «Права потребителей и качество обслуживания» наиболее успешным компаниям, брендам, сервисам и проектам в области высокого качества производимой продукции и высокого уровня сервиса.
Ознакомиться с подробной информацией и подать заявку на участие в Премии и Форуме Вы можете на официальном сайте — pravpro.ru
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