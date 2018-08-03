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Deutsche Bank признал, что не может проверить данные о клиентах в РФ
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Deutsche Bank признал, что не может проверить данные о клиентах в РФ 

BFM.RU 14 часов назад
Deutsche Bank нашел упущения в процессе проверки клиентов, направленной на предотвращение преступлений. О выявленных недостатках говорится в двух обзорах организации, с которыми ознакомился Reuters.
Банк приводит подробные результаты выборочной проверки данных клиентов в нескольких странах, в том числе в России. Оба обзора говорят об обнаруженных пробелах в системе проверки, направленной на соблюдение мер по борьбе с отмыванием денег. Проверять клиентов для того, чтобы они не могли скрыть свою личность для отмывания денег или обхода международных санкций, требуют регулирующие органы во всем мире.
В частности, в России были обнаружены проблемы с отсутствующей проверкой адресов клиентов и их источников средств. Также в обзоре говорится, что клиентов не проверяли на статус «политически значимого лица» с более высоким риском взяточничества.
Регуляторы требуют от банков выявлять и тщательно проверять таких клиентов, поскольку с ними связан более высокий риск коррупции.
Также они могут стать объектом международных санкций, передает РБК.
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